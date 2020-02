OnePlus travaille sur une batterie externe équipée de la recharge rapide

OnePlus prépare une batterie externe équipée d’une technologie de recharge rapide, tease Carl Pei, le cofondateur de la marque chinoise. La firme pourrait bien surprendre ses utilisateurs avec une batterie portable qui profite de la même technologie que ses propres smartphones, la fameuse Warp Charge.

OnePlus propose l’une des meilleures technologies de recharge rapide du marché. D’année en année, la marque peaufine sa recette. Sur les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro par exemple, la Warp Charge 30T permet de recharger entièrement la batterie en seulement 65 minutes. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que OnePlus ait décidé d’intégrer son système de recharge à une batterie externe. Ce lundi février 2020, Carl Pei, cofondateur de OnePlus, a teasé l’arrivée d’une batterie externe dotée de la recharge rapide sur son compte Twitter. « Retweetez si vous aimeriez une batterie externe avec charge rapide » demande Carl Pei, toujours très à l’écoute de la communauté OnePlus. La publication a produit un certain engouement sur Twitter.

Une batterie portable OnePlus avec la Warp Charge intégrée ?

Au vu des habitudes de OnePlus, on peut s’attendre à ce que ce tweet ne soit pas anodin. Carl Pei prend probablement la température auprès des internautes. Pour l’heure, on ignore encore tout de la batterie externe dans les cartons de OnePlus. On s’attend évidemment à ce que la firme intègre une nouvelle version de sa Warp Charge dans l’accessoire. OnePlus pourrait s’inspirer des batteries externes déjà commercialisées par les entreprises appartenant à la même maison mère qu’elle (BBK Electronics), comme Oppo et Realme. Ce dernier a notamment lancé une batterie externe avec charge rapide 18W en Inde.

On peut s’attendre à ce que cette batterie externe soit dévoilée en même temps que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, entre la fin du mois de mars et les premières semaines d’avril 2020. Pourriez-vous craquer pour une batterie avec recharge rapide estampillée OnePlus ? On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur le projet de OnePlus dans les commentaires ci-dessous.