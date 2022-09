L’Europe veut améliorer la durée de vie des batteries de nos smartphones et tablettes

L’Europe cherche à améliorer la durée de vie de nos téléphones et de nos tablettes en forçant les constructeurs à sortir des batteries plus durables. De même, les marques devront proposer des réparations pendant au moins cinq ans.

Que faire pour lutter contre l’obsolescence programmée ? L’Union Européenne aimerait forcer les fabricants de smartphones et de tablettes à proposer des produits plus durables. Les batteries devront être plus fiables dans le temps et les réparations accessibles pendant cinq ans au moins.

C’est The Financial Times qui indique que la Commission Européenne chercherait à imposer de nouvelles règles en ce qui concerne la technologie de notre quotidien. Par exemple, elle forcerait les constructeurs à fournir au moins quinze pièces différentes aux réparateurs agréés sur une durée de cinq ans. De quoi permettre à bon nombre de terminaux de grappiller quelques années de vie.

L’Europe veut des batteries plus fiables dans le temps

Ce nouveau système permettrait de garder un produit plus longtemps, et ainsi de réduire leur empreinte carbone. The Financial Times explique par exemple que cette mesure permettrait d’économiser l’équivalent de 5 millions de voitures en termes de pollution.

L’un des points faibles de nos smartphones sont les batteries, qui vieillissent très mal. L’Europe souhaite que qu'elles subissent des tests poussés et qu’elles soient capables de garder au moins 80% de leur capacité après 1000 cycles de charge. Ce n’est pas gagné, compte tenue que certains constructeurs se montrent extrêmement agressifs avec la charge rapide, ce qui a tendance à détériorer rapidement l'autonomie. A noter que les terminaux à écran flexibles (présents ou futurs) ne sont pas concernés.

Si cette mesure est adoptée à la fin de l’année 2022, les smartphones et tablettes devront arborer une étiquette énergétique, comme celles sur les machines à laver ou les téléviseurs. Elle informera aussi sur la résistance à l’eau et à la poussière. Une manière de compléter l’indice de réparabilité qui a fait son apparition il y a quelques temps.

Une nouvelle mesure qui devrait restreindre les constructeurs, mais pour la bonne cause. Il y a peu, l’UE a imposé l’USB Type-C à tous les produits tech, même ceux d’Apple. Une mesure qui sera appliquée dès 2024.