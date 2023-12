Les smartphones seront bientôt beaucoup plus endurants grâce à Samsung, voici comment

Samsung accélère le développement d'un nouveau type de batterie à destination des smartphones. L'entreprise a monté une équipe chargée de la commercialiser assez rapidement.

Nos smartphones sont de plus en plus puissants, de plus en plus intelligents et de plus en plus performants en photo, entre autres. Il y a cependant un paramètre qui reste malheureusement constant malgré toutes les avancées technologiques de ces dernières années : l'autonomie. Sauf à viser un mobile spécialement conçu pour tenir longtemps, la plupart affichent une endurance maximale d'une journée. Ce qui dans les faits se traduit par une dizaine d'heures d'usage continu en moyenne.

Pourquoi une telle stagnation de ce paramètre pourtant capital ? La faute à deux facteurs principaux. D'abord, la technologie utilisée pour fabriquer les batteries de smartphones a très peu évoluée depuis quelques années. Ensuite, quand bien même on pourrait en sortir une de très grande capacité, il faut réussir à la caser dans un appareil compact avec d'autres composants. Sauf qu'une batterie miniature est forcément moins endurante que la même plus imposante. Cela pourrait changer bientôt grâce à Samsung.

Samsung veut bientôt commercialiser une batterie de smartphone d'un nouveau genre

Le constructeur coréen travaille depuis longtemps sur une batterie solide. Baptisée ASD pour All Solid State, elle utilise comme son nom l'indique un électrolyte solide. Ce dernier est une substance dans laquelle circulent les ions pour produire de l'énergie. Dans les batteries lithium-ion actuelles, l'électrolyte est à l'état liquide et nécessite un séparateur entre les électrodes positives (anode) et négatives (cathode). Pas besoin s'il est solide.

Il en résulte une batterie à la densité énergétique plus élevée, ce qui veut dire une capacité plus importante dans une forme plus réduite. La technologie ASD présente aussi un risque d'incendie et d'explosion plus faible. Enfin, cette batterie tient mieux dans le temps que les actuelles. Sur le papier, elle n'a que des avantages. Ce n'est pas pour rien que les acteurs du secteur l'appellent “la batterie de rêve”. L'objectif de Samsung est de la commercialiser en 2027 au plus tôt. Sa division dédiée s'est vu enrichie d'une équipe spécialement composée pour accélérer la mise sur le marché des batteries solides. Elles n'équiperont pas les prochains Galaxy S24, mais tous les espoirs sont permis pour les Galaxy S27.

Source : The Korea Economic Daily