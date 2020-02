Votre smartphone est à plat ? Bordeaux teste 80 bornes qui prêtent des batteries externes

Une startup bordelaise Plug’Heur s’attaque au problème des smartphones qui tombent en rade. Le projet est le fruit du travail de trois étudiants bordelais. Leur ville a accepté d’installer 80 bornes qui permettent de louer une batterie externe pleine le temps que celle de votre appareil se remplisse.

Trois étudiants bordelais vont lancer dès la semaine prochaine Plug’Heur, un nouveau service inédit : il s’agit de proposer aux utilisateurs de smartphone des box, localisées sur une carte, et via lesquelles on peut louer des batteries externes chargées. L’utilisateur paie en fonction du temps qu’il garde la batterie avec lui – 0,99€ de l’heure ou 3,99 € par jour.

La ville de bordeaux a accepté d’installer 80 de ces bornes dans toutes la ville. A en croire 20 Minutes on en trouve à peu près tous les 300 mètres. Ils en ont également installé dans des boîtes de nuit. Les batteries sont proposées par le service avec trois types de câbles différents (on imagine USB type C, microUSB et Lightning) pour plus de compatibilité.

Batterie externe chargée toujours près de vous

Les instigateurs du projet expliquent sur le site Frenchtechbordeaux : « en un clic, le client accède à la borne la plus proche de son emplacement. Il lui suffit alors de scanner le QR Code présent sur cette dernière et le tour est joué : une batterie externe se débloque et sa location commence. Il peut ainsi rester mobile tout en chargeant son téléphone ».

Selon ses concepteurs, le projet est « la solution à des tas de problèmes qui peuvent gâcher des journées, voire pire lorsque le téléphone est utilisé comme moyen de sécurité ». Et de lancer : « les jeunes qui sortent le soir, souvent trop alcoolisés, se retrouvent dans des situations délicates lorsqu’ils n’ont plus de batterie ». Le service sera disponible « 24h/24 ».

Le site 20 Minutes cite l’un des trois étudiants, Emilie Granveau qui explique viser une clientèle jeune, dans la tranche 18-35 ans ainsi que les touristes. Pour tester le service, il faudra bien sûr télécharger leur application Plug’Heur, qui sera disponible sur le Play Store et sur l’App Store dans les prochains jours. Que pensez-vous de ce projet ? Aimeriez-vous voir un tel service débarquer dans votre ville ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : 20 Minutes