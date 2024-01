Le froid s’attaque directement à la batterie de votre smartphone, comme préserver votre autonomie

Il est de notoriété commune qu'il faut toujours éviter de laisser son smartphone dans un lieu à forte chaleur, de risque de faire surchauffer ses composants et notamment sa batterie. Mais il en va de même pour pour les vagues de froid, qui ont elles aussi un véritable impact sur l'autonomie de nos appareils. Pourquoi, et comment éviter ce phénomène ? On vous explique tout dans cet article.

Alors que la France est (enfin ?) touché par une nouvelle vague de froid, vous remarquerez sans doute un phénomène relativement étrange sur votre smartphone. Outre le fait qu'il est particulièrement désagréable de sortir ses mains de ses poches pour l'utiliser, il est très probable que vous l'autonomie de ce dernier baisse à vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu'il fait froid, justement. Or, les batteries en lithium détestent le froid, et plus généralement les fortes différences de température.

Les smartphones ne sont pas les seuls appareils concernés par ce désagrément. Nous avons notamment déjà pu observer l'effet du froid sur les batteries de voitures électriques. Concrètement, lorsqu'il fait très froid, les batteries au lithium-ion accroissent leur résistance électrique, ce qui réduit leur capacité et les rend moins efficace. Résultat : certaines batteries sont tellement sensibles au froid qu'elles se vident deux fois plus vite lorsque la température passe sous la barre des 0°C.

Comment préserver l'autonomie de son smartphone en période de grand froid

Nos smartphones sont-ils donc condamnés à subir le froid jusqu'à ce que les beaux jours reviennent ? Pas forcément. Il existe une solution simple – quoique pas toujours évidente à mettre en place – pour éviter au maximum ce phénomène : garder au maximum son appareil au chaud. Lorsque vous sortez, préférez par exemple, quand c'est possible, de ranger votre smartphone dans votre poche plutôt que dans un sac à dos ou à main. En effet, la proximité avec le corps humain lui permettra de profiter de sa chaleur naturelle.

Autre solution : placer son smartphone dans une housse isotherme, qui le protégera contre les changements de température. La meilleure option étant une housse vous permettant de continuer à utiliser votre appareil normalement lorsque vous vous trouvez en extérieur. Notez aussi qu'il existe diverses astuces pour améliorer l'autonomie de votre iPhone ou de votre smartphone Android, efficace aussi bien en hiver qu'en été. Enfin, solution plus radicale, vous pouvez toujours opter pour un smartphone avec une meilleure autonomie.