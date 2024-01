Microsoft découvre grâce à l’IA un nouveau matériau pour fabriquer des batteries plus sûres

Microsoft a annoncé une avancée majeure dans le domaine de la technologie des batteries, qui pourrait conduire à des appareils plus durables, plus efficaces, mais surtout plus sûrs.

Après avoir collaboré avec le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), Microsoft a découvert un nouveau matériau qui peut être utilisé pour fabriquer des batteries contenant jusqu'à 70 % de lithium en moins que les batteries conventionnelles.

Le lithium est un élément clé de la plupart des batteries, mais c'est aussi une ressource rare et coûteuse qui pose des problèmes environnementaux et sociaux. L'extraction du lithium nécessite de grandes quantités d'eau et d'énergie et perturbe souvent les écosystèmes et les communautés locales. Le recyclage du lithium est également difficile et coûteux, ce qui entraîne beaucoup de déchets et de pollution. Avec ces nouvelles batteries, Microsoft pourrait donc bien réduire ces problèmes.

Microsoft pourrait permettre de fabriquer des batteries plus durables

Pour résoudre ces problèmes, Microsoft et le PNNL ont exploité la puissance de l'intelligence artificielle et du calcul à haute performance pour rechercher des matériaux alternatifs susceptibles de remplacer ou de réduire l'utilisation du lithium dans les batteries.

Grâce à la plateforme Azure Quantum Elements, ils ont pu passer en revue 32 millions de matériaux possibles et identifier 18 candidats prometteurs en seulement 80 heures. Il s'agit là d'une performance remarquable, sachant que la méthode traditionnelle de recherche de nouveaux matériaux peut nécessiter des décennies d'essais et d'erreurs.

La plateforme Azure Quantum Elements utilise des modèles d'intelligence artificielle formés à partir de millions de points de données provenant de simulations de matériaux, ce qui leur permet de prédire les propriétés et les performances des matériaux beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que les méthodes conventionnelles.

L'un des matériaux identifiés par la plateforme a été synthétisé et testé avec succès par le PNNL et a donné des résultats prometteurs. Le matériau a pu alimenter une ampoule électrique comme preuve de concept, et il fait actuellement l'objet d'une évaluation plus poussée afin de déterminer sa stabilité et son efficacité.

Nathan Baker, directeur principal des partenariats pour la chimie et les matériaux chez Microsoft, a déclaré que Microsoft s'engageait à rendre ces innovations accessibles aux clients par l'intermédiaire de la plateforme Azure Quantum Elements. Si les tests s’avèrent concluants, on pourrait donc bien avoir droit à des batteries encore plus durables au cours des prochaines années. Grâce à la réduction du taux de lithium utilisé, les batteries devraient également devenir plus sûres, car elles auront moins de chances d’exploser ou de prendre feu.