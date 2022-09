Xiaomi lance une batterie externe avec la recharge sans fil pour… les iPhone !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le fabricant chinois Xiaomi vient officiellement de lancer un nouvel accessoire qui n’est pas compatible avec ses propres smartphones, mais bien avec les iPhone d’Apple.

Aujourd’hui, Xiaomi a levé le voile sur un nouvel accessoire assez commun, puisqu’il s’agit d’une batterie externe avec la recharge sans fil. Cependant, à la plupart des batteries externes de ce type, celle-ci a la particularité d’être magnétique, et est donc compatible avec les iPhone 12, 13 et 14.

Vous ne rêvez pas, Xiaomi a donc bien lancé un accessoire compatible uniquement avec les smartphones d’Apple, et ne s’en cache absolument pas sur la page officielle du produit sur son site internet. Les différents smartphones d’Apple y sont mentionnés de nombreuses fois. D’ailleurs, cette batterie externe magnétique avec la recharge sans fil peut être déposée sur un socle, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, ce qui la transforme en un chargeur sans fil magnétique.

La batterie externe de Xiaomi est compatible uniquement avec les iPhone

Au niveau des caractéristiques techniques, la batterie externe dispose d’une capacité de 5000 mAh, et peut charger un iPhone jusqu’à 10 W en se fixant magnétiquement sur leur dos. L’appareil dispose d’un port USB-C qui peut recevoir 20 W, et délivrer jusqu’à 12 W aux smartphones d’Apple. On retrouve également une prise pogo, qui servira de connectique entre la batterie externe et sa base.

La batterie externe se veut relativement compacte. Elle ne mesure que 103,8 x 68,4 x 12 mm, ce qui la rend légèrement plus épaisse qu’un iPhone. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera possible de recharger votre iPhone tout en rechargeant la batterie externe elle-même avec un câble USB-C.

Si vous souhaitez vous procurer cette batterie externe, sachez qu’elle n’est pour l’instant vendue qu’en Chine à un tarif de 199 yuans (environ 29 euros). Il faudra donc passer par un revendeur tiers et l’importer en France. La batterie externe se veut donc beaucoup plus intéressante que le propre modèle d’Apple, qui ne peut recharger un iPhone qu’à 5 W maximum avec une capacité beaucoup plus faible, et un prix bien plus élevé de 109 euros.

L’arrivée d’un tel accessoire pourrait signifier que Xiaomi compte doter ses prochains appareils haut de gamme d’aimants, mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant d’en savoir davantage à ce sujet. Pour rappel, les prochains Xiaomi 13 devraient arriver en Chine dès le mois de novembre, puis au début de l’année 2023 chez nous.