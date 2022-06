Toyota lance un système de stockage d’énergie à domicile basé sur une batterie de véhicule électrique

Toyota se lance sur le marché du stockage résidentiel par batterie avec son nouveau système O-Uchi Kyuden, qui se compose d'une batterie d'une capacité nominale de 8,7 kWh et d'une puissance nominale de 5,5 kWh.

Alors que la demande de produits électriques capables de maintenir les lumières allumées dans les foyers en cas d'urgence ne cesse de croître, Toyota vise à conquérir des parts de marché en proposant une batterie pratique qui se connecte à diverses sources d'énergie, dont les panneaux solaires.

Le système, appelé O-Uchi Kyuden, utilise la technologie des batteries des véhicules électriques, comme la Battery Control de Toyota, pour fournir une capacité nominale de 8,7 kWh et une puissance nominale de 5,5 kWh. Cela permet de garantir la sécurité et d'assurer l'alimentation en électricité de toute la maison non seulement dans des situations normales, mais aussi lors de coupures de courant causées par des catastrophes naturelles.

Toyota s’attaque à Tesla sur le marché du stockage d’énergie à domicile

Alors que Tesla a lancé son “Tesla Energy” avec le Powerwall et le Powerpack en 2015 et que Mercedes-Benz et Renault proposent aussi leurs propres alternatives, c’est désormais à Toyota de faire son entrée sur le marché du stockage d’énergie à domicile.

En le reliant à un système photovoltaïque, le O-Uchi Kyuden peut fournir la quantité appropriée d'électricité en fonction des besoins des clients, de jour comme de nuit. Toyota estime que l'utilisation de ce système encouragera l'utilisation de l'énergie solaire, qui est une énergie renouvelable.

La batterie et tous ses composants pèsent près de 200 kilogrammes, et sont donc destinés à être installés au sol plutôt que sur un mur. Le constructeur automobile indique également que son système d'alimentation de secours fonctionne également avec un chargeur bidirectionnel pour puiser dans la batterie d'un véhicule électrique si vous avez besoin de plus d'énergie.

La batterie peut être commandée dès maintenant au Japon, les premières installations étant prévues pour le mois d'août de cette année. Le communiqué de presse de Toyota évite soigneusement de mentionner le prix, mais on imagine que celui-ci sera assez élevé. Il ne donne pas non plus d'indication quant à la disponibilité du produit ailleurs que sur le marché national de l'entreprise.