Les chargeurs Qi2 plus rapides et plus pratiques débarquent en force pour les fêtes de fin d’année

Les chargeurs à la norme Qi2 vont enfin débarquer sur le marché. Ils promettent une recharge sans fil plus rapide des appareils compatibles et une usure moindre de leurs batteries.

Le Wireless Power Consortium annonce dans un communiqué de presse que « la norme Qi v2.0 va enfin être proposée dans un certain nombre d’appareils en phase de certification ». Dans les propres termes du WPC, ce standard adopté en début d’année va « améliorer l’expérience utilisateur « en matière de fixation magnétique, de charge plus rapide », et en efficacité, bref, en facilité d’utilisation.

Le problème avec les chargeurs Qi de première génération, c’est qu’ils peuvent être capricieux, voire totalement inefficaces, si l’on ne s’y prend pas bien. En effet, au moment de recharger une montre connectée ou un smartphone compatible, il faut prendre bien soin de poser l’appareil correctement sur le matelas de charge afin de bien en aligner les éléments. La version 2 du standard évite ce problème en adoptant un système emprunté au MagSafe, la charge sans fil d’Apple. Et pour cause, puisque c’est la firme de Cupertino qui a mis son brevet à disposition du consortium afin de tenter d’uniformiser ce type de prise.

Les chargeurs Qi2 chargeront les smartphones Android et iPhone à la même puissance

Par ailleurs, le Qi2 améliore la première version en augmentant la puissance de charge, ou en la rendant plus fiable et prévisible tout du moins. Alors qu’en pratique, les bases Qi1 fournissent rarement plus de 10 W (alors qu’elle pourrait théoriquement atteindre les 15 W) sur les smartphones Android, les chargeurs Qi2 sont conçus pour délivrer une puissance de charge de 15W effective pour tous types d’appareils, Android et iPhone y compris.

Le WPC annonce donc que pas moins de 100 références de chargeurs vont inonder le marché pour les fêtes de fin d’année sous des marques connues telles que Belkin avec le BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand, ou encore Mophie, entre autres grands noms du secteur. Pour le WPC, « cette année, le marché mondial de la recharge sans fil dépassera le milliard d’appareils. La disponibilité du profil Qi2 élargira encore le marché de la recharge sans fil en l’ouvrant à de nouveaux types d’accessoires qui ne pouvaient pas être pris en charge auparavant ».