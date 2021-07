OnePlus va permettre de désactiver le bridage des performances avec OxygenOS 12

OnePlus va finalement permettre aux utilisateurs de désactiver le bridage des performances. Une option permettant de lever le mode “optimisation” sera en effet intégrée à la mise à jour OxygenOS 12. Basée sur Android 12, cette surcouche devrait débarquer dans quelques mois.

Début juillet, OnePlus a admis brider les performances du SoC de ses smartphones, dont les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Lorsque certaines applications Android sont lancées, une restriction logicielle s'active et réduit les performances maximales du Snapdragon 888.

D'après OnePlus, cette mesure permet d'améliorer l’autonomie de la batterie et la gestion de la chaleur de ses smartphones tout en offrant “une expérience fluide”. Pour la jeune marque chinoise, les puces de Qualcomm sont de toute façon trop puissantes pour la plupart des applications Android.

OxygenOS 12 laissera désactiver le bridage du SoC

Face au tollé provoqué par cet aveu, OnePlus s'est finalement résolu à revoir sa copie. Sur son forum officiel, le constructeur chinois explique travailler sur une option qui permettra de désactiver très simplement le bridage logiciel mis en place. “Merci à tous pour vos retours et suggestions sur ce sujet. Notre équipe R&D travaille actuellement à ajouter une option pour vous permettre d'activer/désactiver ce mode optimisé”, explique un employé OnePlus.

Cette option ne sera pas proposée sur OxygenOS 11, la version actuelle de la surcouche. La fonctionnalité attendra l'arrivée d'OxygenOS 12, l'interface basée sur Android 12. “Notre objectif est que cela soit prêt pour l'une des premières versions d'OxygenOS 12 afin que vous ayez un meilleur contrôle sur les performances de votre téléphone à l'avenir”, poursuit le cadre.

La mise à jour OxygenOS 12 sera déployée dans le courant de l'automne prochain sur tous les smartphones OnePlus compatibles. Au vu des habitudes de la marque chinoise, la version stable de l'interface devrait débarquer sur les OnePlus 9/ 9 Pro dans le courant du mois d'octobre.

Dans un second temps, OnePlus proposera OxygenOS 12 sur les smartphones plus milieu de gamme de son catalogue, dont le OnePlus Nord 2. On s'attend à ce que le téléphone passe à Android 12 début 2022. On vous en dit plus dès que possible sur OxygenOS 12 . En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.