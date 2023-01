OnePlus Pad : la fiche technique de la première tablette du fabricant se dévoile

OnePlus a confirmé le lancement de sa première tablette, nommée OnePlus Pad. Juste avant sa présentation, prévue le 7 février prochain, on en sait déjà un peu plus au sujet de sa fiche technique.

Alors que cela fait maintenant plusieurs années que nous entendons parler d’une « OnePlus Pad », le fabricant chinois semble enfin prêt à lancer sa première tablette sur le marché. Sur les réseaux sociaux, OnePlus a confirmé qu’elle arrivera dès le 7 février prochain, le même jour que son smartphone haut de gamme OnePlus 11.

La OnePlus Pad aura un cadre en alliage d'aluminium et une caméra centrée à l'arrière de l'appareil, ce qui le rendra plus utile lors de l'utilisation de la tablette à l'horizontale. OnePlus a également déclaré que le OnePlus Pad aura un cadre ergonomique et incurvé, ce qui permettra aux utilisateurs de « tenir la tablette confortablement pendant une période prolongée sans fatigue ». Un seul coloris sera proposé : Halo Green.

Quelles caractéristiques techniques pour la OnePlus Pad ?

En dehors de son design, qui a été dévoilé au travers d’une image, on a déjà une idée de ce qu’il faut attendre de la fiche technique. Cette dernière partagerait beaucoup de spécifications avec la prochaine Oppo Pad 2.

Cette dernière utilisera vraisemblablement un écran d’environ 11 pouces avec un taux de rafraichissement très élevé de 144 Hz. On aurait droit à une dalle LCD et non OLED, mais celle-ci prendra tout de même en charge le Dolby Vision ainsi que le HDR10+. Concernant la définition, elle serait de 2800 x 2000 pixels, et le ratio serait d’un peu moins de 4:3.

Concernant l’autonomie, la tablette miserait sur une batterie d’environ 9500 mAh, et une recharge rapide filaire de 67 W serait de la partie. C’est donc largement moins que le OnePlus 11, qui est lui compatible 100 W.

Enfin, la référence du processeur est pour l’instant la partie la plus mystérieuse. OnePlus pourrait opter pour l’indémodable Snapdragon 870, mais cette puce n’est plus toute jeune. On espère que le fabricant chinois va plutôt choisir un Snapdragon 8+ Gen 1, comme sur le OnePlus 10T ou encore le futur OnePlus 11R qui sortira en Inde. Nous en saurons de toute façon davantage très rapidement, la présentation officielle ayant lieu dans une semaine.