Google Pixel Fold : le smartphone pliable est incroyablement fragile, ce test de résistance le prouve

Le Pixel Fold est le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Google, et à un prix de 1899 euros en Europe, on s’attendait à ce que l’appareil soit sans défauts. Malheureusement, c’est loin d’être le cas d’après une nouvelle vidéo de JerryRigEverything.

Google promet que la charnière utilisée sur le Google Pixel Fold est la plus avancée du marché des smartphones pliables, et le YouTubeur JerryRigEverything a évidemment voulu mettre cette affirmation en doute dans une nouvelle vidéo. Les smartphones pliables sont souvent plus fragiles que des appareils traditionnels, mais certains modèles comme ceux de Samsung s’avèrent particulièrement résistants.

Le problème, c’est que le Pixel Fold ne peut apparemment pas être considéré comme un champion dans le domaine. Dès l’introduction de la vidéo, JerryRigEverything relève que contrairement aux affirmations de Google, le smartphone ne peut même pas tenir une position ouverte à 180 degrés, mais plutôt à 178 degrés.

Le Pixel Fold est loin d’être le smartphone pliable le plus résistant

Le test de rayures prouve tout d’abord que le smartphone utilise une première couche de plastique, l’écran subit alors déjà des dégâts dès le niveau 2. Pourtant, Google annonce que son smartphone utilise du verre ultra fin UTG, comme les appareils de Samsung. L’écran externe est sans surprise beaucoup plus durable.

En appliquant la flamme de son briquet près de l’écran interne, le Pixel Fold réagit de manière assez étrange, puisque celui-ci s’éteint tout simplement. Aucun appareil n’avait jusqu’alors été programmé pour s’arrêter en cas de température trop élevée. Il ne s’agit donc pas forcément d’une bonne nouvelle.

Le Pixel Fold remonte la pente quand il s’agit de résister à du sable et des cailloux, qu’il empêche de pénétrer à l’intérieur de l’appareil sans trop de problèmes. L’intérieur du smartphone semble donc bien isolé de l’extérieur, Google annonçant d’ailleurs une résistance à l’eau IPX8.

La dernière partie du test, le pliage, est probablement la plus dure à regarder. Alors que d’autres appareils pliables résistent sans broncher, une simple pression vers l’arrière suffit à détruire l’écran principal du smartphone.

La charnière semble bien tenir le coup, comme le promet Google, mais le reste du téléphone ne supporte tout simplement pas d’être plié dans le sens contraire. On peut voir le cadre totalement fissuré au niveau des antennes réseau, qui sont souvent les points les plus fragiles. On ne peut donc que vous conseiller de faire très attention si vous utilisez un Pixel Fold, car ce dernier ne fait pas partie des appareils les plus résistants du marché.