Samsung sortira un écran pliable de 17,3 pouces pour PC portable en 2023

La presse coréenne révèle que Samsung va présenter en 2023 un nouvel écran pour PC portable. La particularité de cet écran est d’être pliable et de mesurer 17,3 pouces. Soit la plus grande taille qui existe aujourd’hui. À l’origine, ce composant devait être commercialisé dès 2022. Le premier PC portable équipé de cette dalle pourrait être signé Samsung et viendrait concurrencer le ZenBook 17 Fold d’Asus.

Samsung est le premier producteur de dalles OLED au niveau mondial. La firme coréenne fournit un grand nombre d’écrans de toutes tailles à une grande majorité des marques d’électroniques, comme Apple et Google. Sur le marché des écrans OLED pour PC portable, Samsung monopolise la quasi-totalité du marché. Jusqu’en 2021, elle était la seule à en produire. En 2022, elle est rejointe par BOE et Sharp. En en 2023, ce sera au tour de LG Display.

Cependant, au lieu de concurrencer directement Samsung Display sur les écrans OLED traditionnels, BOE, Sharp et LG Display ont pris la même décision : proposer uniquement des dalles OLED flexibles. En d’autres termes, des écrans qui se plient. BOE fournit l’écran pliable du ZenBook 17 Fold d’Asus, tandis que LG Display et Sharp fourniront des écrans à HP et Lenovo. Pourquoi ces trois fournisseurs ont-ils décidé de se lancer uniquement sur le terrain des écrans flexibles ? Parce que c’est plus facile à valoriser. Et surtout parce que Samsung n’est toujours pas présent sur ce segment, alors qu’elle y était attendue en 2022.

Le premier écran pliant pour PC de Samsung arrivera en 2023

Mais la firme coréenne devrait se lancer en 2023. L’information émane du quotidien en ligne coréen The Elec qui a publié deux tableaux de l’institut d’étude Omdia. Dans le premier tableau, vous pouvez observer l’augmentation du volume d’écrans OLED pour PC portable qui seront produits l’année prochaine par Samsung Display. De 6000 unités environ en 2022, le volume devrait passer à 8500 unités. Cette différence serait notamment soutenue par le lancement d’un écran pliable.

Le second tableau liste les fournisseurs de dalles pliables. Et Samsung est nommée à la première ligne. Son écran devrait mesurer 17,3 pouces, comme celui du ZenBook 17 Fold. Mais son ratio sera très différent, puisque, une fois le PC plié à moitié, la partie supérieure de l’écran mesure 13,3 pouces, contre 12,6 pouces pour Asus. Cela veut dire que l’écran du Samsung offre une plus grande surface de travail quand le clavier est posé sur la partie inférieure. Selon The Elec, cet écran servira au premier PC portable avec écran flexible de Samsung Electronics dont le lancement pourrait également avoir lieu en 2023. Il y aura donc au moins quatre constructeurs sur ce segment : Samsung, Asus, Lenovo et HP.

Source : The Elec