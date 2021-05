OnePlus Nord CE : voici la fiche technique du rival du Galaxy A52

Le OnePlus Nord CE, l'un des prochains smartphones milieu de gamme de la marque, se dévoile. D'après une fuite, le téléphone va s'imposer comme le concurrent direct du Galaxy A52 de Samsung. Attendu le 10 juin 2021, il embarque notamment un SoC Snapdragon 750G de Qualcomm et un écran 90 Hz.

Inspiré par le succès du OnePlus Nord, la firme chinoise va continuer d'étoffer son offre de smartphones milieu de gamme. La marque s'apprête notamment à lancer un OnePlus Nord2, une seconde version du smartphone abordable. Dans la foulée, OnePlus va aussi commercialiser un successeur au OnePlus Nord N10 5G, le OnePlus Nord CE.

D'après les informations obtenues par nos confrères d'Android Central, le smartphone est alimenté par un chipset Snapdragon 750G de Qualcomm. Il s'agit du même SoC que celui qu'on trouve au sein du Galaxy A52 5G de Samsung. Abordable mais convaincant, le smartphone du fabricant sud-coréen est proposé à un prix de départ de 449 € en France.

Ecran 90 Hz, triple capteur photo 64 mégapixels…voici le OnePlus Nord CE

Tous d'après Android Central, le OnePlus Nord CE est construit autour d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Aux dernières nouvelles, OnePlus misera sur une dalle tactile avec un trou. Dans cette cavité, l'entreprise loge la caméra pour les selfies. Il s'agirait d'un module de 16 mégapixels.

Côté photographie, la marque chinoise mise sur un triple capteur photo composé d'un objectif principal de 64 mégapixels. Selon les informations du média, OnePlus aurait revu la disposition des capteurs par rapport aux précédents modèles. On peut donc s'attendre à ce que les objectifs ne soient pas disposés dans un bloc photo rectangulaire, comme c'était le cas sur le OnePlus Nord N10 5G.

Sur le même sujet : OnePlus s’intéresse de près à HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei

OnePlus présentera le OnePlus Nord CE lors d'une conférence en ligne prévue le 10 juin 2021. Dans la foulée, l'entreprise devrait lever le voile sur le OnePlus Nord2, une édition plus haut de gamme. OnePlus commercialisera les deux smartphones sur le marché européen et indien. On peut donc s'attendre à les trouver dans les commerces en France.

Source : Android Central