OnePlus Nord : la marque préparerait une version Lite encore moins chère

Un OnePlus Nord « Lite » serait dans les cartons de OnePlus. Comme le montrent plusieurs benchmarks apparus sur Geekbench, la firme travaillerait sur un smartphone alimenté par le SoC Snapdragon 690 de Qualcomm et épaulé par seulement 6 Go de RAM.

Avec le OnePlus Nord, OnePlus est enfin de retour sur le milieu de gamme. Afin de baisser le prix de son smartphone aux alentours de 500 euros, la jeune marque chinoise a été contrainte de faire plusieurs concessions. La firme opte ainsi pour un SoC Snapdragon 765G à la place du Snapdragon 865 qui équipe les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Dans la même optique, OnePlus fait l’impasse sur l’écran 120 Hz et mise sur une dalle 90 Hz.

Sur le même sujet : un benchmark dévoile les performances du OnePlus Nord sur Geekbench

Un mystérieux smartphone OnePlus apparaît sur Geekbench

Afin d’étoffer son catalogue, et séduire un vaste panel de consommateurs, OnePlus travaillerait sur une version Lite encore plus abordable du OnePlus Nord, rapportent nos confrères de Phone Arena. Un mystérieux smartphone référencé sous le nom de code « OnePlus BE2028 » est en effet apparu dans la base de données de Geekbench ce 11 juillet 2020.

Le smartphone est alimenté par le Snapdragon 690, un chipset réservé aux appareils milieu de gamme. Compatible avec la 5G, le SoC supporte aussi les écrans 90 ou 120 Hz. Il est gravé en 8 nm, contrairement au Snapdragon 765G (7nm). Ce chipset est couplé avec 6 Go de mémoire vive. Aux dernières nouvelles, le OnePlus Nord standard profiterait quant à lui de 8 ou de 12 Go de RAM.

Au vu de la fiche technique du smartphone, il pourrait s’agir d’une variante Lite du OnePlus Nord. Moins puissant mais plus abordable, le terminal permettrait à OnePlus de séduire d’autres acheteurs. Pour le moment, on vous conseille cependant de prendre cette nouvelle avec des pincettes. En effet, il n’est pas rare que les informations avancées par des benchmarks s’avèrent fausses.

Enfin, il pourrait simplement s’agir d’une version préliminaire du OnePlus Nord ou d’une édition réservée à certains marchés bien précis.On vous en dit plus dès que possible sur le catalogue de OnePlus. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Phone Arena