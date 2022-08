OnePlus Nord CE 2 Lite : le smartphone 5G devient abordable grâce à ce bon plan

Avis à celles et ceux qui sont à la recherche d'un smartphone 5G pas trop cher ! Chez Amazon, le OnePlus Nord CE 2 Lite passe sous les 220 euros dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Après le modèle 128 Go du OnePlus Nord 2T, c'est au tour d'un autre smartphone de la marque OnePlus de faire l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon.

Actuellement, la version allégée du OnePlus Nord CE 2 est vendue par le géant de l'e-commerce au prix de 219 euros au lieu de 299 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 80 euros sur le tarif conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne deux coloris du smartphone, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile et il est possible de payer l'article en quatre fois sans frais.

Sorti en mai 2022, le OnePlus Nord CE 2 Lite est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,59 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2412 x 1080 pixels à 401 ppp et une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. Le téléphone 5G est aussi doté du système d'exploitation mobile OxygenOS basé sur Android 12, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To) et d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 4 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.