OnePlus Nord 2 : un processeur MediaTek au lieu d’un Qualcomm ?

Le OnePlus Nord 2 devrait arriver très prochainement. Un premier benchmark nous renseigne sur une donnée très importante : il serait équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200. Ce serait le premier produit de la marque à ne pas embarquer un SoC Qualcomm.

Il y a peu, OnePlus a sorti son Nord CE 5G, une version améliorée de son Nord sorti en 2020. Il ne s’agit pas du Nord 2, puisque ce dernier est prévu pour sortir très bientôt, sans doute dans le courant du mois de juillet. Le site MySmartPrice apporte aujourd’hui une précision importante : il devrait embarquer un processeur MediaTek Dimensity 1200.

Ce serait la première fois que OnePlus utiliserait un SoC conçu par Dimensity. Plus encore, le Nord 2 serait le tout premier smartphone de la société à être équipé d’un processeur autre que Qualcomm. Il serait épaulé par 8 Go de RAM, du moins dans l’une de ses versions.

Un premier benchmark est partagé par le site et nous indique que le Nord 2 serait grosso-modo du même niveau que l’Exynos 2100 du Galaxy S21. L’Oppo Find X3 Pro, qui lui est équipé du Snapdragon 888, est largement au-dessus.

Le OnePlus Nord 2 devrait embarquer un écran 90Hz

En plus de ce nouveau processeur, nous savons déjà deux ou trois petites choses sur ce OnePlus Nord 2. Il serait doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Un écran similaire au premier Nord, en somme. Il devrait aussi être équipé d’un captable d’empreintes sous la dalle.

Le Nord 2 devait aussi avoir un variant avec 12 Go de RAM et sa batterie serait de 4500 mAh. Enfin, et c’est la principale nouveauté, il disposerait d’un module avec 3 capteurs conçus par Sony avec un principal de 50 mégapixels. Dans tous les cas, nous attendons maintenant une officialisation de la part de OnePlus. Cela ne devrait pas trop tarder. On rappelle que le Nord premier du nom était arrivé sur le marché au mois de juillet 2020.

Source : MySmartPrice