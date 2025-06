Le Galaxy Z Fold 7 ne sera peut-être pas si fin que promis à cause de cette bosse

Samsung tease un smartphone pliable plus fin et plus léger que jamais. Mais de nouvelles images révèlent une réalité moins parfaite côté design. Le Galaxy Z Fold 7 pourrait bien faire un compromis visible pour intégrer un capteur photo de 200 MP.

Depuis plusieurs semaines, Samsung prépare le terrain pour l’arrivée de son Galaxy Z Fold 7. Le constructeur met en avant un appareil plus léger et plus fin que jamais, à tel point qu’il pourrait devenir le smartphone pliable le plus mince du marché. Un teaser insistait sur la silhouette affinée et la qualité des matériaux, sans dévoiler trop de détails. À première vue, le pari semblait réussi.

Mais de nouvelles images en fuite changent un peu la donne. Elles montrent le Galaxy Z Fold 7 protégé par une coque de la marque Thinborne, révélant un détail que le teaser n’évoquait pas : un bloc photo proéminent. Ce module vertical occupe une large portion de la face arrière. Il dépasse clairement du reste de la structure, contrastant avec la finesse du boîtier. Ce choix s’explique probablement par l’intégration d’un capteur principal de 200 MP, l’un des plus imposants du marché.

Le capteur 200 MP du Z Fold 7 oblige Samsung à intégrer un bloc photo massif

Le bloc photo du Galaxy Z Fold 7 abrite trois capteurs : un objectif principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3 et stabilisation optique. Le capteur principal, d’une taille de 1/1,4 pouce, demande de l’espace. Il est donc logique que l’appareil fasse un compromis sur l’uniformité du dos. À l’avant, on retrouverait une caméra sous l’écran améliorée et un capteur de 10 MP sur l’écran externe. Les boutons de volume et le lecteur d’empreinte sont regroupés sur la tranche droite, comme sur les modèles précédents.

Le Galaxy Z Fold 7 proposerait aussi un cadre en titane et une certification IP48. Il devrait embarquer un Snapdragon 8 Gen 3 (Elite), jusqu’à 12 Go de RAM, deux écrans AMOLED 2X (6,5 et 8 pouces), ainsi qu’une batterie de 4400 mAh compatible charge 25 W et Qi2. Le smartphone sera lancé avec Android 16 et One UI 8.0, avec 7 ans de mises à jour garanties. Malgré ses promesses de finesse, ce dernier pourrait bien se faire remarquer… à cause de son bloc photo.