iOS 26 augmente l’autonomie de votre iPhone, à condition d’activer cette option cachée

iOS 26 intègre une option qui augmente l'autonomie de votre iPhone. Elle n'est cependant pas activée par défaut. Voici à quoi elle sert exactement et bien sûr où la trouver.

Il était une fois iOS

Peu importe à quel point notre smartphone est puissant, il partage un point commun avec le plus humble des modèles, même ceux d'avant le premier iPhone. À un moment ou un autre, vous devez le brancher pour le recharger. Cela fait presque 20 ans déjà que nous sommes habitués à le faire tous les jours, ou tous les deux jours selon les usages. Les fabricants tentent depuis longtemps de franchir cette barrière symbolique, mais force est de constater que les rares mobiles très endurants le sont au détriment du reste.

La plupart du temps, c'est le système d'exploitation qui va essayer de nous faire gagner un peu de répit. Sur Android, il existe par exemple l'option Batterie adaptative, qui “exploite les données d'utilisation de votre téléphone pour optimiser en permanence l'utilisation de la batterie par les applis“. Et sur iOS alors ? Apple a récemment annoncé iOS 26, la prochaine mise à jour logicielle des iPhone qui veut révolutionner leur interface. Mais en fouillant un peu, on trouve une nouveauté dédiée à l'autonomie de l'appareil.

Activez cette option d'iOS 26 pour rendre votre iPhone plus endurant

Sur Reddit, un internaute ayant installé la bêta d'iOS 26 a découvert l'existence de l'Alimentation adaptative (Adaptative power en anglais) dans Réglages > Batterie > Mode d'alimentation. Elle est décrite ainsi : “Lorsque votre consommation de batterie est plus élevée que d'habitude, iPhone peut effectuer de petits ajustements de performance pour prolonger la durée de vie de votre batterie, notamment en réduisant légèrement la luminosité de l'écran ou en permettant à certaines activités de prendre un peu plus de temps“.

Les similitudes avec la Batterie adaptative d'Android ne vous auront pas échappé. On peut donc s'attendre à ce que les “activités” qui prendront plus de temps soient notamment la réception des notifications. D'après les premiers retours, il semble que la fonctionnalité fasse appel à Apple Intelligence. Cela veut dire que seuls les iPhone compatibles avec l'IA la verront. Les utilisateurs disent en effet qu'elle n'est pas présente sur iPhone 13 Pro ou 14 Pro. Nous en saurons plus lors de la sortie d'iOS 26 en version stable en septembre ou octobre prochain.