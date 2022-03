OnePlus confirme l’existence d’OxygenOS 13, voici les premiers détails !

OnePlus vient de confirmer officiellement l'existence de OxygenOS 13. La marque vient de dévoiler en avant-première les grandes lignes de cette version et les principaux points d'améliorations de cette nouvelle version de sa surcouche maison.

Décidément, il est difficile de suivre OnePlus par moment. Depuis la fusion entre le constructeur et Oppo, il était annoncé que la surcouche OxygenOS finirait par fusionner avec ColorOS, la surcouche d'Oppo. D'ailleurs, le résultat de ce mariage devrait être baptisé H20OS, si l'on en croit les dernières rumeurs. Quoi qu'il en soit, il était donc clair que OxygenOS 12 serait la dernière version d'OxygenOS avec le passage de flambeau.

Mais en février 2022, OnePlus créé la confusion en ouvrant sur ses forums un topic dédié à Oxygen13. Plus précisément, le constructeur a donné rendez-vous à quinze utilisateurs triés sur le volet pour discuter et échanger avec les développeurs sur OxygenOS 13. Finalement, OnePlus a mis fin au suspens après le MWC 2022 de Barcelone : oui, OxygenOS est là pour rester et il ne fusionnera pas avec ColorOS pour former un OS unifié. Un sacré revirement de situation, mais soit.

Or, nos confrères du site Android Police ont pu s'entretenir avec quelques-uns des utilisateurs invités par OnePlus pour avoir un aperçu de la dernière version du logiciel. L'occasion d'en apprendre plus sur OxygenOS 13. Tout d'abord, notez que le constructeur a bien confirmé à nouveau qu'OxygenOS 13 était en cours de développement, histoire de clarifier les choses une bonne pour toute.

OnePlus donne les premières infos sur OxygenOS 13

Ceci étant dit, quelles sont les nouveautés attendues sur cette dernière version d'OxygenOS ? N'attendez pas de fonctionnalités détaillées ici, OnePlus s'est contenté d'énumérer dans les grandes lignes les différents axes d'améliorations :

Améliorer la personnalisation et la cohérence de l'interface utilisateur

Améliorer la cohérence du système et optimiser le comportement de certaines fonctions

Ajouter plus de fonctionnalités dans Always on Display (comme un lecteur de musique)

Optimiser le Zen Mode pour offrir aux utilisateurs une expérience immersive et plus efficace

Concluons ce premier aperçu par une déclaration lourde de sens de la part de OnePlus. En effet, le constructeur a reconnu que le lancement d'OxygenOS 12 n'a pas été à la hauteur de leur réputation et des attentes de la communauté. Pour rappel, le passage sous Android 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro a été gâchée par une avalanche de bugs. OnePlus avait d'ailleurs préféré suspendre le déploiement de la mise à jour le temps de régler tous les problèmes signalés. Ce 10 mars 2022, la marque a publié un patch pour corriger les derniers bugs récalcitrants.