OnePlus Buds Pro : le constructeur va s’attaquer aux AirPods Pro d’Apple

OnePlus s’attaque aux oreillettes haut de gamme avec ses OnePlus Buds Pro : elles seront dotées d’une « annulation adaptative du bruit » et devraient avoir un design assez semblable à celui des AirPods Pro.

Contrairement au Galaxy Buds 2 de Samsung, qui a fait les gros titres bien avant sa sortie officielle prévue pour le mois prochain, OnePlus a su rester bien plus discret et la société n’a révélé que la semaine dernière son nouveau produit audio, les OnePlus Buds Pro.

Après avoir présenté les OnePlus Buds l’année dernière, il était temps pour la société d’élargir sa gamme d’oreillettes avec un nouvel ensemble d'écouteurs plus haut de gamme, bénéficiant notamment de l’inclusion de la technologie dite « d’annulation adaptative du bruit ».

LES ONEPLUS BUDS PRO, DES ÉCOUTEURS HAUT DE GAMME

En effet, les OnePlus Buds Pro devraient posséder trois microphones pour “surveiller les bruits extérieurs” et “produire intelligemment des contre-fréquences de suppression du bruit.” Les écouteurs seront alors capables d'ajuster “la quantité d'annulation de bruit nécessaire, en s'auto-réglant d'un minimum de 15 décibels à un maximum de 40db.”

“Pour OnePlus, nous voulons toujours créer la meilleure expérience utilisateur possible. Les appareils audio sont une partie essentielle de la vie numérique quotidienne de nos utilisateurs et sont essentiels pour amener l'expérience de divertissement numérique au niveau supérieur”, a déclaré le responsable de la recherche et du développement de OnePlus, Kinder Liu.

Par rapport à leurs prédécesseurs, l'autonomie de la batterie déjà impressionnante sera également améliorée sur les nouveaux écouteurs. Liu indique que l'autonomie des Buds Pro avec son étui de charge ira “jusqu'à 28 heures” avec l'annulation de bruit adaptative activée, ou “jusqu'à 38 heures” si elle est désactivée. Côté design, il semblerait que OnePlus n'hésite pas à faire des comparaisons avec les AirPods Pro.

Décrit comme étant similaire en termes de look et de taille aux écouteurs sans fil haut de gamme les plus vendus au monde, le OnePlus Buds Pro sera présenté dans une finition noire mate élégante avec un “revêtement métallique brillant” sur les tiges visant à offrir une “meilleure expérience d'utilisation tout en résistant à la sueur et à la poussière pour gérer vos séances d'entraînement les plus intenses », précise Liu. Les OnePlus Buds Pro devraient être lancés aux côtés du OnePlus Nord 2 le 22 juillet.