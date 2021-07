OnePlus Buds Pro : les nouveaux écouteurs sans fil seront annoncés le 22 juillet 2021

OnePlus s'apprête à lever le voile sur les Buds Pro, une nouvelle génération d'écouteurs sans fil True Wireless. La marque chinoise annoncera les accessoires lors de la conférence dédiée au OnePlus Nord 2. La présentation aura lieu le jeudi 22 juillet 2021.

L'été dernier, OnePlus a annoncé les OnePlus Buds, ses premiers écouteurs vraiment sans fil. Jusque là, le constructeur chinois reliait ses écouteurs par un fil unique. Quelques mois plus tard, le fabricant a lancé une version moins chère de ses écouteurs, les Buds Z.

Sans grande surprise, OnePlus va continuer sur sa lancée avec les Buds Pro, une version plus haut de gamme des fameux Buds. L'entreprise chinoise devrait fort logiquement revoir le prix des écouteurs à la hausse pour refléter cette montée en gamme. Pour rappel, les Buds premiers du nom sont vendus au prix de départ de 89 euros.

OnePlus confirme l'arrivée imminente des Buds Pro

Les Buds Pro viennent d'apparaître sur le site officiel de OnePlus appelé “The Lab”. Cette plateforme permet aux fans de la marque de tester des produits pas encore sortis avant tout le monde. Pour ça, il faut d'abord s'inscrire et répondre à une série de questions. OnePlus vous posera des questions relatives à l'utilisation de votre smartphone ou votre rapport à la technologie en général.

Actuellement , OnePlus propose de tester deux produits pas encore lancés : les Buds Pro, dont le design et les nouveautés sont encore un mystère complet, et le OnePlus Nord 2, son nouveau smartphone milieu de gamme. Pour s'inscrire au programme, et être sélectionné parmi tous les participants, vous avez jusqu'au 17 juillet prochain.

Dans la foulée de l'ouverture du programme, OnePlus annonce la date de présentation des mystérieux Buds Pro. Sans grande surprise, la firme chinoise profitera du lancement du OnePlus Nord 2 pour annoncer les écouteurs. La marque donne rendez-vous le jeudi 22 juillet 2021 dès 16h. Nous serons évidemment présents pour décortiquer tous les annonces de OnePlus. On vous en dit plus dès que possible sur les Buds Pro. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.