Le OnePlus 9 Pro serait compatible avec la recharge sans fil 50W

Le OnePlus 9 Pro, l'édition la plus haut de gamme des prochains smartphones OnePlus, proposerait une recharge sans fil allant jusqu'à 50W. Pour accompagner cette technologie de recharge par induction, OnePlus commercerait un nouveau tapis de recharge sans fil.

Souvenez-vous : en 2020, OnePlus lançait son premier smartphone compatible avec la recharge sans fil, le OnePlus 8 Pro. Le smartphone se distinguait de la concurrence grâce à une technologie de recharge sans fil de 30W. Grâce à cette recharge par induction, il est possible de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. Comme on vous le disait dans notre test, il faut environ 1h30 pour recharger complètement l’appareil via un socle de recharge par induction.

Avec le OnePlus 9 Pro, la marque chinoise souhaite aller encore plus loin. D'après les informations de Ishan Agarwal, jeune leaker indien réputé, et Price Baba, le smartphone serait équipé d'une recharge sans fil de 50W. Au vu de la réputation des deux sources, on peut accorder un certain crédit à ces informations. Notez d'ailleurs que la rumeur évoquant une recharge sans fil 50W circule sur la toile depuis plusieurs mois.

Sur le même sujet : découvrez les photos officielles du OnePlus 9

OnePlus lancerait un nouveau chargeur sans fil avec le OnePlus 9 Pro

Toujours d'après Ishan Agarwal, OnePlus commercialiserait un nouveau socle de recharge sans fil estampillé Warp Charge pour accompagner le OnePlus 9 Pro. Sans surprise, cette nouveauté serait réservée à la déclinaison Pro. Le OnePlus 9 standard devrait se contenter d'une recharge sans fil 30W, ce qui reste bien au dessus de la moyenne proposée par les autres constructeurs de smartphones.

Du reste, le OnePlus 9 Pro serait équipé d'une recharge filaire de 65W, comme les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T. Pour profiter de cette recharge rapide de haut vol, il faudra impérativement utiliser le chargeur secteur inclus dans la boîte. Contrairement à Apple et Samsung, OnePlus continue d'inclure l'accessoire gratuitement dans la boîte. Pour rappel, OnePlus présentera la gamme des OnePlus 9 dès le mardi 23 mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les OnePlus 9. En attendant plus d'informations sur la gamme, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Price Baba