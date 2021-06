OnePlus 9 : la beta d’Android 12 est de retour, le bug a été corrigé

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro peuvent à nouveau installer la première beta publique d'Android 12. OnePlus avait été contraint de suspendre le programme beta sur ses smartphones après la découverte d'un énorme bug. Ce dysfonctionnement “briquait” les téléphones. La marque chinoise explique avoir corrigé la défaillance.

Dans la foulée de la Google I/O, Google a mis en ligne la première beta d'Android 12 accessible au grand public. Plusieurs constructeurs se sont empressés d'ouvrir le programme beta à leurs derniers smartphones. C'est notamment le cas de OnePlus. La jeune marque chinoise a publié des instructions permettant d'installer la beta sur les OnePlus 9 et 9 Pro.

Malheureusement, OnePlus a rapidement été contraint de faire marche arrière. D'après de nombreux témoignages, l'installation de la beta “briquait” les OnePlus 9. Les smartphones haut de gamme étaient alors complètement inutilisables.

OnePlus a corrigé le bug de la beta d'Android 12

Toujours très réactif, OnePlus s'est empressé de corriger le tir. “Cette nouvelle version est une compilation de correctifs qui corrigent le problème qui a causé le blocage” explique OnePlus sur son forum officiel. Le constructeur a donc réouvert le programme beta sur ses téléphones.

Néanmoins, OnePlus ne conseille pas aux utilisateurs lambda d'installer la beta d'Android 12 sur leur OnePlus 9. “Cette version d'Android 12 convient le mieux aux développeurs et aux autres utilisateurs avancés, car elle en est encore à un stade précoce de développement” met en garde le fabricant. D'ailleurs, il existe toujours un risque de se retrouver avec un smartphone inutilisable après l'installation d'Android 12. “Vous devez comprendre qu'il y a toujours un risque de BRIQUER votre téléphone” souligne OnePlus.

Sans surprise, l'interface s'annonce aussi particulièrement instable. “Certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme prévu” et l'appareil risque de planter lorsque le mode HDR est activé. Enfin, notez que la beta vous prive de certaines fonctionnalités de votre OnePlus 9/ 9Pro, comme les appels vidéo, le déverrouillage par empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.

Si vous êtes allergique aux bugs, dysfonctionnements et latences, on vous conseille de passer votre tour et d'attendre le déploiement d'une prochaine beta, voire de la version finale d'Android 12 d'ici fin d'année.