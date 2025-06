Adieu les photos floues sur iPhone ? Apple aurait trouvé la solution pour en finir avec les clichés ratés

Il semblerait qu'Apple en ait assez des photos floues. L'entreprise a une idée pour que qu'elles deviennent bientôt un mauvais souvenir. Dès les prochains iPhone ou plus tard ?

Même un smartphone milieu de gamme est capable de prendre d'excellentes photos de nos jours. Du moins pour l'utilisateur qui veut capturer des souvenirs de vacances ou du quotidien et les regarder de temps en temps dans sa galerie. Cela dit, même les photographes mobiles les plus exigeants ont de quoi faire si tant est qu'ils investissent dans un modèle plus performant. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs “photophones” du marché sont également les plus chers.

Pourtant, il n'est pas rare de se retrouver avec des photos floues, principalement à cause du mouvement de la scène. Par exemple, quand vous voulez prendre un cliché à travers la fenêtre d'un train ou d'une voiture en marche, voire du hublot d'un avion en vol. Dans ce genre de cas, le problème est que la mise au point ne se fait pas assez rapidement. Une situation d'autant plus frustrante qu'après avoir constaté que le résultat n'est pas bon, ce que vouliez capturer est derrière vous. Apple en est conscient et aurait trouvé un moyen que ça n'arrive plus.

Apple a trouvé comment en finir avec les photos floues sur iPhone

La marque à la pomme croquée a déposé un brevet auprès du bureau en charge aux États-Unis, l'USPTO. Actuellement, la plupart des smartphones se sert d'un projecteur de points infrarouge pour assurer la mise au point automatique de la caméra. L'idée d'Apple, c'est d'ajouter deux rayons laser invisibles qui vont agir ensemble pour mieux évaluer la distance entre la caméra et l'objet ou la scène à photographier.

Concrètement, dès que vous levez votre mobile pour prendre une photo, les lasers s'enclenchent, chacun à un angle différent. Les capteurs calculent le temps que leur réflexions mettent à revenir. S'il est le même pour les deux lasers, les lentilles se positionnent pour le cliché. Sinon, l'autofocus se fait de manière classique et les lasers se déclencheront juste après pour retenter leur chance. Bien sûr, tout cela se fait quasi-instantanément, et même plus vite que la mise au point actuelle en théorie.

Résultat : des photos plus nettes, surtout sur les sujets en mouvement. Maintenant la question est de savoir quels iPhone auront droit à cette technologie ? Il est peu probable que la série des iPhone 17 l'intègre, elle sort bientôt. En 2026 alors ? Pour l'instant, les dernières rumeurs concernant les iPhone 18 parlent d'un capteur à ouverture variable, mais pas de lasers. Patience donc.