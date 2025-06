Google prépare l'arrivée d'une option basique, mais pourtant absente, de son application Gemini sur Android. L'IA va être capable de plus et c'est tant mieux. Découvrez de quoi il s'agit en vidéo.

Quand ChatGPT est arrivé, tout le monde s'extasiait devant sa capacité à répondre à nos requêtes écrites comme si on s'adressait à une personne bien réelle. Aujourd'hui, ce fonctionnement s'est enrichi de nombreuses options. Forcément, les concurrents comme Gemini de Google ont dû suivre la cadence pour proposer au moins la même chose, à défaut de mieux. Sur Android, il est intégré presque partout. L'IA peut résumer vos fichiers Google Docs ou en écrire un à votre place par exemple.

Gemini est également une application à part entière, et c'est vers elle que l'on se tourne pour des demandes plus générales. Vous pouvez entre autres lui montrer une photo de votre galerie ou une que vous venez de prendre avant de poser une question à son sujet. Même chose avec une vidéo du moment qu'elle ne dépasse pas les 5 minutes. À un détail près cela dit : il n'est pas possible de filmer directement avec son smartphone pour que Gemini s'en serve de support. Une fonction pourtant basique quand on y pense, et qui arrive enfin.

L'application Gemini sur Android sera bientôt encore plus utile avec cette option

Dans la dernière version bêta de l'application Gemini, nos confrères d'Android Authority ont remarqué la présence d'une nouveauté. En l’occurrence, la capture vidéo en direct. Son utilisation, dont vous avez une démonstration dans la vidéo ci-dessous, est extrêmement simple. Sur l'interface permettant de prendre une photo pour l'ajouter à une requête sur Gemini, un bouton permet de basculer entre photo et film.

Rien de sorcier donc, juste quelque chose que l'on s'attend à retrouver dans ce genre de service. D'ailleurs, celles et ceux qui essaieront Gemini après l'arrivée de cette option auront sûrement du mal à croire qu'elle n'était pas là à l'origine. On ne sait pas quand Google la déploiera, mais vu qu'elle semble fonctionnelle, c'est sûrement l'affaire de quelques semaines. À moins qu'un bug imprévu vienne perturber le calendrier bien sûr.