Galaxy Tab A9+ : la tablette Samsung revient à un prix canon grâce à ce bon plan Boulanger

Vous êtes à la recherche d'une tablette Samsung pas chère ? Si c'est le cas, optez pour la Galaxy Tab A9+ de la firme coréenne qui revient à un prix canon grâce à une double réduction. Et ça se passe chez Boulanger !

Les soldes d'été 2025 arrivent dans quelques jours et des sites marchands français commencent déjà à dévoiler leurs offres. Chez Boulanger, vous avez la possibilité de bénéficier d'une double promotion sur la Galaxy Tab A9+. Affichée en temps normal à 259,99 euros, la tablette Samsung proposée dans un coloris bleu marine et incluant 64 Go de stockage est à 189,99 euros, soit une remise immédiate de 70 euros de la part de Boulanger. En plus de cette réduction, le produit est éligible à une offre de remboursement de 30 euros venant de Samsung (voir conditions). Au total, la Samsung Galaxy Tab A9+ revient donc à 159,99 euros.

Lancée par Samsung à la fin de l'année 2023, la Galaxy Tab A9+ est dotée d'un écran LCD tactile de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels, une densité de 206 ppp et un taux de rafraichissement à 90 Hz. La tablette tactile Samsung associée au bon plan Boulanger est aussi équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non fournie), d'une batterie de 7040 mAh avec la fonction charge rapide, de quatre haut-parleurs et du système Android 13.

À propos de l'APN de la tablette, celui-ci est constitué d'un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et d'une caméra frontale de 5 MP. La connectivité de la Samsung Galaxy Tab A9+ est assurée par la présence d'un port USB type C, d'une prise casque, de la reconnaissance faciale, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Enfin, la Galaxy Tab A9+ de Samsung mesure 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et affiche un poids de 480 grammes.