OnePlus veut concurrencer Apple et Samsung avec un nouveau tracker Bluetooth

D'après une récente demande de dépôt de brevet de OnePlus, le constructeur chinois travaille actuellement sur un nouveau tracker Bluetooth, dans le style des Smart Tag de Samsung et du Air Tag d'Apple.

En janvier 2021, Samsung a diversifié son offre en lançant les Smart Tag, ses premiers trackers Bluetooth. Ces petits accessoires s'apposent sur n'importe quel objet et permettent donc de les retrouver en cas de vol ou de perte, via la plateforme SmartThings. En avril 2021, Apple a marché dans les pas de son concurrent de toujours, en dévoilant le Air Tag.

Vendu 35 €, le tracker reprend le principe des SmartTag, à la différence près qu'il faut utiliser l'application Find My d'Apple pour géolocaliser le AirTag et par extension l'objet auquel il est accroché. Et si l'objet égaré ne se trouve pas loin de votre position, il suffit de déclencher une sonnerie puissante pour mettre la main dessus rapidement.

Plus récemment, nous avons appris qu'Oppo travaillait à son tour sur un tracker Bluetooth grâce à une photo de l'appareil publiée par le leaker réputé Digital Chat Station. On retrouve un design et un format similaire à ceux des SmartTag et des AirTag. Seule différence notable, l'utilisation d'une batterie rechargeable plutôt que de piles CR2032, l'option privilégiée par Apple, Samsung ou encore Tile, la marque référence en la matière.

OnePlus compte lui aussi lancer son tracker Bluetooth

Or, OnePlus pourrait bien être le prochain constructeur à proposer son propre tracker Bluetooth, comme en atteste une récente demande de dépôt de brevet de l'entreprise. Comme le rapportent nos confrères du site DroidMaze, Bejing Intangible Technology Co, la maison-mère de OnePlus, a déposé la marque “OnePlusTag” sous le numéro d'enregistrement 56159145.

Une appellation qui laisse peu de place à l'interprétation, comme vous pouvez en convenir. Malheureusement, le brevet de OnePlus ne fournit pas plus de détail sur cet appareil, et il faudra attendre une prise de parole officielle du constructeur pour en savoir plus au sujet de ce OnePlusTag.

Pour rappel, OnePlus s'apprête à dévoiler ce 10 juin 2021 le OnePlus Nord CE (Core Edition). Ce milieu de gamme compte s'imposer comme un OnePlus Nord “light”, équipé notamment d'un Snapdragon 750G couplé à 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAH, un triple capteur photo avec un objectif principal de 64 MP et un écran AMOLED 6,43″ 90 Hz. Les fuites évoquent un prix fixé aux alentours des 300 €.

