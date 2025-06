Voici comment RED et SFR vous aident à changer d’opérateur sans trop payer

Changer d’abonnement mobile n’est jamais totalement gratuit. Mais SFR et RED proposent désormais une petite aide pour franchir le pas. De quoi convaincre les plus hésitants.

Depuis plusieurs mois, RED by SFR cherche à séduire les utilisateurs avec des forfaits mobiles à prix bas. En avril, l’opérateur avait déjà lancé une offre 5G à 6,99 € par mois pour 100 Go de data, sans engagement. Dans un contexte de hausse généralisée des prix, ce type de formule a permis à RED de se positionner comme une alternative économique face aux acteurs historiques. Désormais, SFR et sa marque low cost ajoutent un nouvel argument pour inciter au changement, en s’attaquant directement aux petits frais souvent négligés.

SFR propose depuis peu le remboursement partiel des frais de résiliation imposés par l’ancien opérateur. Cette mesure concerne les nouveaux clients ayant souscrit un forfait mobile SFR ou RED dans les 60 jours suivant la résiliation de leur ancienne ligne. Le montant remboursé est plafonné à 5 €, ce qui reste modeste, mais symbolique. Free Mobile avait déjà mis en place une mesure équivalente pour faciliter les portabilités. L'opérateur s’aligne ainsi sur une tendance de fond dans le secteur. Cela ne couvre pas tous les frais éventuels, mais permet de lisser une partie du passage à un nouveau.

SFR simplifie le changement d’opérateur avec un geste sur les frais et la portabilité

Le changement d’opérateur est également simplifié par la procédure de conservation du numéro. En appelant gratuitement le 3179, les utilisateurs reçoivent leur code RIO par SMS, ce qui permet à SFR de gérer automatiquement la résiliation. Cette démarche évite les formalités avec l’ancien opérateur, comme les lettres recommandées. L'utilisateur conserve son numéro et le transfert se fait sans interruption de service.

Même si le montant remboursé reste limité, ce nouveau geste vient renforcer une stratégie agressive sur les prix. En cumulant une remise sur les forfaits, des offres sans engagement et un coup de pouce sur les frais de résiliation, RED et SFR cherchent clairement à capter un public plus large. Ceux qui hésitent encore à changer d’opérateur pour quelques euros de frais ont désormais une raison de moins de ne pas bouger.