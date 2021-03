DxOmark a publié son test du OnePlus 8T et il semblerait que ce dernier soit moins performant que ses prédécesseurs en photo. Si l’exposition est généralement bonne, le smartphone montre quelques difficultés au niveau des contrastes et des couleurs. Il est placé 47e au classement global, aux côtés du Google Pixel 4a et du Sony Xperia 5 Mark II.

Le OnePlus 8T est loin d’être décevant en matière de photo. Dans de bonnes conditions, l’exposition des clichés est plus que correcte, et son mode portrait accomplit parfaitement la tâche qu’on lui demande. Toutefois, si l’on en croit le test de DxOmark, il reste encore quelques éléments sur lesquels le smartphone pourrait s’améliorer. Le site attribue ainsi une note de 111 points à son capteur principal, lui faisant atteindre la 47e place aux côtés du Google Pixel 4a et Sony Xperia 5 Mark II. Surtout, il se trouve derrière le OnePlus 8 et le OnePlus 7.

DxOmark regrette notamment une gestion parfois hasardeuse des contrastes, qui mène à une légère détérioration de textures, observée surtout de nuit. Il arrive que les couleurs manquent elles aussi de fidélité comparée à la réalité, spécialement sous une lumière vive ou avec un éclairage d’intérieur. Lorsque la lumière est faible, on observe en outre une forte quantité de bruit sur les photos, par ailleurs également présente en conditions normales dans une moindre mesure.

Le OnePlus 8T s’en sort bien au niveau des effets

Comme dit plus haut, le mode portrait du OnePlus 8T est très satisfaisant. L’isolation du sujet de l’arrière-plan fait un bon travail, et le capteur grand-angle parvient parfaitement à détecter les différences de profondeur. Seul bémol, une prévisualisation parfois trop agressive par rapport au rendu final. De manière générale, les effets apportés aux photos sont de bonne facture, bien qu’il est possible d’observer un léger lens flare et une détérioration des couleurs.

Bien que performante, le capteur grand-angle affiche un bruit assez visible, en plus de perdre certains détails. Quelques effets indésirables apparaissent également sur les photos, notamment une netteté moins qualitative sur les panoramas. Côté vidéo, le constat est le même. La stabilisation est très efficace et les couleurs très agréables. Attention toutefois à ne pas filmer en basse lumière, véritable point faible du OnePlus 8T.

