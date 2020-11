OnePlus 8T : l’édition Cyberpunk 2077 est officielle, découvrez son design

Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition est officiel ! Lors d'une conférence en Chine, OnePlus et CD Projekt Red ont levé le voile sur une édition limitée du smartphone aux couleurs du jeu vidéo. Le terminal se distingue par son design étonnant et une version dédiée de la surcouche OxygenOS. Prix, date de sortie…on vous donne toutes les informations disponibles.

Comme annoncé, OnePlus et CD Projekt Red viennent de présenter une édition limitée Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T dans le cadre d'une présentation chinoise. Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira finalement le 10 décembre 2020 sur console et PC après plusieurs reports successifs.

Le smartphone reprend la même fiche technique que le OnePlus 8T. On y trouve ainsi un écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces, un SoC Snapdragon 865 5G (7nm), 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, un quadruple capteur photo de 48 mégapixels, et une batterie de 4500 mAh compatible avec une recharge rapide 65W.

Un design étonnant, une version revue d'OxygenOS et c'est tout

Cette édition limitée se distingue d'abord par son design. Sur la face arrière, on trouve un large bloc photo recouvert de verre et du logo de Cyberpunk 2077. Le bloc photo recouvre toute la partie supérieure du smartphone. Une autre section tout de verre est visible sur la partie inférieure. Du reste, OnePlus opte pour une finition grise et des bords jaune qui rappellent évidemment les couleurs du jeu vidéo.

De plus, OnePlus intègre une version dédiée de sa surcouche OxygenOS. L'interface arbore un thème, des icônes et des fonds d'écran animés inspirés de l'univers futuriste de Cyberpunk 2077. Enfin, OnePlus offre aux acheteurs une coque CyberPunk, une protection d'écran et des stickers. Le smartphone mise donc tout sur l'apparence.

Date de sortie et prix du OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition sera commercialisé sur le marché chinois dès le 11 novembre 2020, jour des célibataires en Chine. Le smartphone sera vendu à un prix de 3999 yuans, soit approximativement 515 euros. Pour l'heure, OnePlus n'a pas communiqué sur une éventuelle sortie en Europe.

Que pensez-vous de cette édition spéciale conçue avec CD Projekt Red ? Regrettez-vous l'absence d'améliorations en matière de hardware ? Pourriez-vous craquer malgré tout en cas de sortie en France ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.