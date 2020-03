OnePlus tease le lancement d’une surprise le 3 mars, et ce n’est pas un smartphone !

OnePlus tease l’arrivé d’un nouveau produit ou concept le 3 mars 2020 dans une série de tweets. Une vidéo montre des pièces mécaniques et un post précise qu’il ne s’agira pas d’un smartphone. Et si OnePlus s’apprêtait à casser les prix de la mobilité électrique ?

Alors que OnePlus s’apprête à lancer sa gamme OnePlus 8 dans les prochains mois, la marque tease une mystérieuse « surprise » qui serait dévoilée le 3 mars 2020. Un premier post sur le compte twitter de OnePlus India, explique « 2020 est l’année des surprises. Arriverez-vous à deviner ce qui s’annonce ? », dans un post accompagné d’une étrange vidéo.

On y aperçoit de grosse pièces de métal machinées. On peut entendre en fond le bruit de disqueuses ou en tout cas d’outils dans un atelier. Le tout avec une bande son électronique qui nous rappelle des publicités pour véhicules sportifs. D’ailleurs quelques heures plus tard, OnePlus UK a posté le même message, mais avec une légende qui en dit un tout petit peu plus :

« Nous travaillons sur un projet spécial (pas un téléphone ou un produit commercial!) et nous adorerons savoir ce que vous en pensez. Répondez 👋à ce tweet si vous seriez heureux de partager votre retour et nous enverrons un DM à un petit nombre d’entre-vous avec des photos ». Pour l’instant, il n’y a donc aucune autre information officielle.

Il est donc impossible d’affirmer que la firme a pris telle ou telle direction. Néanmoins, s’il ne s’agit pas d’un smartphone, de quoi pourrait-il s’agir ? Vous l’aurez sans doute compris, notre coeur penche pour un projet de mobilité électrique, à savoir un vélo, scooter, voire pourquoi pas un véhicule quatre roues. On se plante peut-être totalement à ce stade, mais les gros engrenages et pièces qu’on peut apercevoir dans la vidéo n’évoquent pas un appareil classique pour OnePlus.

Si le constructeur entrait sur ce marché ce serait plutôt une excellente nouvelle. On se souvient du succès des premiers smartphones de la marque qui proposaient des fonctionnalités de flagships concurrents pour plus de deux fois moins cher. OnePlus va-t-il retenter le coup dans la mobilité ? Réponse le 3 mars 2020 ! Alors de quoi s’agit-il selon-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : Android Authority