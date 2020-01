OnePlus 8 Lite : une image dévoile un triple capteur photo à l’arrière

Le OnePlus 8 Lite pourrait être équipé d’une triple capteur photo à l’arrière. C’est en tout cas que ce laisse entendre une image publiée par le leaker Slashleaks. Cette nouvelle révélation remet en question les précédentes affirmations de @OnLeaks, selon lesquelles le smartphone embarquerait un double capteur seulement.

OnePlus s’apprête à avoir une année 2020 plutôt chargée avec le lancement de trois nouveaux smartphones, à savoir le OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro. Début décembre 2019, le leaker réputé OnLeaks dévoilait un grand nombre d’informations sur le OnePlus 8 Lite. Rendus à l’appui, nous apprenions que l’appareil pourrait être équipé d’une dalle AMOLED 6,4 pouces avec un capteur selfie en poinçon.

Parmi les autres informations distillées par OnLeaks, il y avait la présence d’un double capteur photo à l’arrière, auquel se greffait un capteur TOF (Time of flight). Seulement, une nouvelle fuite vient remettre en question ces affirmations. Selon le leaker SlashLeaks, le OnePlus 8 Lite pourrait finalement embarquer un triple capteur photo principal.

Il tient cette information d’une image extraite de ce qui semble être un clip promotionnel de OnePlus. On y verrait des employés de l’entreprise discuter des prochains smartphones de la marque. Comme vous pouvez le voir sur les visuels ci-dessous, le OnePlus 8 Lite est tranquillement rangé dans une boite en plastique avec une multitude d’autres appareils. On voit bien effectivement le triple capteur photo.

Evidemment, impossible de savoir si ce smartphone est effectivement un OnePlus 8 Lite ou un prototype quelconque. Quoiqu’il en soit, @OnLeaks a pris en compte les informations partagées par son « confrère » et a mis à jour ses précédents rendus en ajoutant donc ce capteur supplémentaire. Pour rappel fin décembre 2019, une fuite massive sur Weibo dévoilait la fiche technique complète des trois modèles OnePlus 8.

On y apprenait entre autres que le OnePlus 8 Lite pourrait être équipé d’un SoC Mediatek Dimensity 1000 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne. Le OnePlus 8 Lite devrait être lancé lors du premier trimestre 2020.

Source : Android Authority