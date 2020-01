OnePlus 7T ou OnePlus 7T Pro pas cher : où l’acheter au meilleur prix en 2020 ?

es nouveaux fers de lance de OnePlus le 7T Pro et 7T sont disponibles à la vente de plusieurs enseignes en ligne. Le OnePlus 7T Pro affiche un prix de départ de 759 € quand le OnePlus 7T est proposé à partir de 599 €. On vous propose la liste des meilleures offres disponibles pour dénicher les OnePlus 7T et 7T Pro au meilleur prix. Suivez le guide !

Où l’acheter au meilleur prix le OnePlus 7T au meilleur prix ?

Le nouveau smartphone de la firme chinoise est une évolution du OnePlus 7, déjà excellent à tous les points de vue et voit quelques améliorations intéressantes. La capacité de la batterie passe ainsi de 3700 mAh à 3800 mAh compatible avec la charge rapide propre à OnePlus,l’une des meilleures du marché,Dash Charge 30W, qui lui permet d’atteindre 70 % en seulement 30 minutes.

Il arbore un écran de 6.55 pouces « Fluid AMOLED » d’une diagonale de 6,55 pouces, avec un ratio 20:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La partie photo est également amélioré avec l’intégration d’un triple capteur 48 + 12 + 16 mégapixels contre deux auparavant. La partie hardware est soutenue par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 855+, 8Go de RAM et 128Go de stockage pour encore plus de performance et de rapidité.

Où l’acheter le OnePlus 7T Pro au meilleur prix ?

Orienté plus haut de gamme le OnePlus 7T Pro arbore une dalle incurvée comparable à celle du… 7 Pro. 6,67 pouces, définition QHD+ (3120 x 1440 pixels), HDR 10+, OnePlus reprend les ingrédients du succès du 7 Pro. Le smartphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 855+ de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

La firme chinoise conserve le principe de la caméra avant dans un module rétractable. Le lecteur d’empreintes, placé sous le verre de l’écran, se révèle toujours aussi efficace.Tout comme sur le OnePlus 7T, le 7T Pro est équipé pour la partie audio de deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T.

Enfin, la batterie d’une capacité de 4085 mAh se targue de proposer la nouvelle technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes. Le OnePlus 7T Pro hérite du triple capteur photo de son grand frère avec quelques (très) légers ajustements.

Le module est donc composé de : Grand-angle : 26 mm f/1,6 ; capteur Sony IMX586 48 MP 1/2” (photosites 0,8 µm en 48 MP / 1,6 µm en 12 MP); stabilisation optique, un téléobjectif 3x : f/2,4 ; capteur 8 MP (photosites 1 µm); stabilisation optique et un capteur ultra grand-angle (117°) : 17 mm f/2,2 ; capteur 16 MP.

Quelles différences entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T ?

Le OnePlus 7T signe l’apparition de nombreuses nouvelles évolutions telles que l’écran 90Hz, le triple capteur photo et le système de recharge rapide Warp Charge 30T, que l’on ne retrouve pas sur le OnePlus 7. Toutes ces nouveautés tirent l’expérience de l’utilisateur vers le haut. Coté design, le constructeur n’a pas opéré de réel bouleversement puisque on a globalement les mêmes matériaux et le même design général.

On retrouve ainsi la même encoche en forme de goûte à l’avant, les haut-parleurs toujours présents dans l’arrête supérieure et inférieure, avec cependant un interstice plus large procurant un son plus puissant. Les bordures inférieure et supérieure ainsi que l’encoche ont également vécu une petite cure d’amaigrissement.

Côté performances on passe d’un Snapdragon 855 à un Snapdragon 855+ : une version overclockée donc plus rapide du SoC. Il propose également 8 Go de RAM en standard sur les deux déclinaisons de stockage (128 Go ou 256 Go) – alors que le OnePlus 7 existait en version 6 Go. Le OnePlus 7T est également proposé directement sous Android 10.

Quelles différences entre le OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro ?

Si l’évolution du OnePlus 7 vers le OnePlus 7T vaut vraiment le détour, difficile d’en dire autant pour celle du OnePlus 7 Pro vers le OnePlus 7T Pro. Cette dernière timide est quasi inexistante, tout au moins pour ce qui est du design qui ne bouge pas d’un iota.

Le focus laser a été déplacé et se retrouve désormais plus dans le capteur lui-même, mais à côté. Le OnePlus 7 Pro embarque le Snapdragon 855 quant au OnePlus 7T Pro, le Snapdragon 855+. Le gain de puissance apporté par le Snapdragon 855+ reste anecdotique et ne justifie pas à lui seul de préférer le 7T Pro au 7 Pro.

D’une capacité de 4000 mAh pour la batterie sur le OnePlus 7 Pro, on passe à 4085 mAh sur le 7T Pro. La partie photo s’est améliorée par rapport au 7 Pro, avec l’ajout d’un moteur intégré à la lentille de l’ultra grand-angle qui rend disponible un mode macro à 2,5 cm.