OnePlus 6 et 6T : clap de fin pour les mises à jour logicielles

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après quatre ans de bons et loyaux services, OnePlus a décidé d'arrêter le suivi logiciel des OnePlus 6 et 6T. Leur dernière mise à jour a été déployée en novembre 2021. De fait, aucun de deux appareils ne recevra Android 12. Les OnePlus 7 et 7T devraient être les prochains sur la liste.

C'est malheureusement le lot de tous les smartphones. Après plusieurs années de carrière, les constructeurs décident de mettre fin au suivi logiciel de leurs appareils les plus anciens. Après quatre ans de bons et loyaux services, c'est au tour des OnePlus 6 et 6T d'être mis au placard. En effet, la marque chinoise a annoncé officiellement ce lundi 17 janvier 2022 la fin des mises à jour logicielles sur ces deux smartphones, via un post sur son blog :

“Après 3 ans de mises à jour majeures et plus de 3 ans de mises à jour, environ 60 builds en bêta fermées et plus de 30 builds bêta ouvertes, il est maintenant temps de fermer un chapitre et d'annoncer la fin du support logiciel des OnePlus 6 et 6T”, écrit le constructeur.

OnePlus tire un trait sur le suivi logiciel des OnePlus 6 et 6T

La marque, qui vient tout juste de lancer les nouveaux OnePlus 10 et 10 Pro, en profite d'ailleurs pour remercier tous les bêta-testeurs qui “depuis 2018, ont testé des fonctionnalités avant qu'elles ne soient pas publiées dans la version stable. Vous avez joué un rôle énorme dans l'optimisation d'OxygenOS pour garantir une meilleure expérience globale”.

Même il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle pour les propriétaires de OnePlus 6 et 6T, il faut rappeler que le constructeur a tenu sa promesse d'offrir trois ans de mises à jour de sécurité aux deux smartphones. Le OnePlus 6 a quasiment quatre ans, puisqu'il a fait ses débuts à la mi-2018 avec Android 8.1 Oreo. Le OnePlus 6T a quant à lui souffler sa troisième bougie.

Concernant les mises à jour logicielles, OnePlus s'est engagé en juillet 2021 à fournir aux smartphones haut de gamme lancés depuis le OnePlus 8 trois mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Jusqu'à alors, les flagships recevaient uniquement 3 ans de correctifs. Si l'on en suit le calendrier de OnePlus, les OnePlus 7 et 7T sont les prochains à passer par la case “Fin du suivi logiciel”.

