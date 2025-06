OnePlus 13 : le smartphone avec 512 Go de stockage est en chute de prix chez Amazon

Près de six mois après sa sortie en France, le OnePlus 13 est en chute de prix chez Amazon. Actuellement, le smartphone incluant 512 Go de stockage bénéficie de près de 25 % de réduction.

Amazon anticipe les prochaines soldes d'été en baissant fortement le prix du OnePlus 13. En ce moment, le smartphone de la marque asiatique proposé dans un coloris aube arctique et contenant 512 Go de stockage est à 883 euros au lieu de 1169 euros. Pour information, la remise de 286 euros se fait automatiquement, il n'y a aucun coupon de réduction à appliquer. De plus, la livraison du produit est gratuite à domicile et Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Annoncé au début de l'année 2025, en même temps que le OnePlus 13R, le OnePlus 13 est doté d'un écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces avec une définition de 3168 x 1440 pixels, une densité de 510 ppp et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone associé à l'offre Amazon possède également une mémoire vive de 16 Go de RAM, le processeur Snapdragon 8 Elite, une batterie de 6000 mAh avec la charge rapide à 100 Watts et le système d'exploitation Android 15 avec une interface Oxygen OS.

Pour la partie photo/vidéo du smartphone, celle-ci comprend un capteur grand angle de 50 MP (f/1,6), un capteur ultra grand angle de 50 MP (f/2,0), un capteur Téléobjectif Zoom optique 3X de 50 MP (f/2,6) et un capteur frontal grand angle de 32 MP (f/2,4). Quant à la connectivité, on retrouve essentiellement la norme Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, l'USB Type-C et le GPS. Plus de détails notre article consacré au test du OnePlus 13.