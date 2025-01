Le OnePlus 13 est officiel, un téléphone qui veut viser les étoiles

OnePlus a annoncé ses deux nouveaux smartphones : le OnePlus 13 ainsi que le OnePlus 13R. Le premier est un terminal premium qui veut séduire les plus exigeants tandis que le deuxième fait des concessions pour faire baisser son prix, tout en proposant de la qualité.

OnePlus revient avec deux nouveaux smartphones : les OnePlus 13 et OnePlus 13R. Le premier est un terminal ultra haut de gamme qui veut apporter le meilleur à l’utilisateur, tandis que le second est un produit dit de « milieu de gamme plus ». De quoi satisfaire le plus grand nombre.

OnePlus 13 Ecran AMOLED LTPO

6,82"

3168 x 1440 pixels

1-120 Hz Chipset Snapdragon 8 Elite OS Android 15 + Oxygen OS 15 RAM 16 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,6

* 50 MP ultra grand angle f/2,0

* 50 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,6

Capteur selfie * 32 MP grand angle f/2,4 Batterie 6000 mAh, charge rapide 100 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68, IP69 Dimensions 162,9 x 76,5 x 8,5 mm Poids 210 grammes

Commençons par la reine du bal, à savoir le OnePlus 13. C’est bien simple, la firme chinoise a décidé de mettre le paquet en le dotant du meilleur de ce qui se fait actuellement sur le marché. Grand écran AMOLED LTPO, processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM, mais surtout une énorme batterie de 6000 mAh, qui promet énormément.

OnePlus mise encore une fois sur la photo avec son OnePlus 13

Comme sur les précédents modèles, l’accent est mis sur la partie photo, qui a pris de plus en plus d’importance ces dernières années sur le marché. La firme chinoise l’a bien compris. Encore une fois, elle a travaillé avec Hasselblad, qui s’occupe du traitement de l’image. Le OnePlus 13 est équipé de trois capteurs de 50 mégapixels : un grand angle, un ultra grand angle ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique X3. Enfin, parlons un peu du design qui propose trois coloris, avec une version bleu dotée de similicuir du plus chic. Les deux autres versions, blanc et noir, disposent d’une finition en verre qui rappelle le marbre. Voici les tarifs annoncés :

256 Go : 1029 €

512 Go : 1179 €

Le OnePlus 13R, pour sa part, fait quelques concessions pour faire baisser son prix, mais reste un smartphone premium. Il dispose d’un grand écran (totalement plat) AMOLED LTPO, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d’une batterie de 6000 mAh ainsi que d’un module photo doté de trois capteurs : un grand angle de 50 Mp, un téléobjectif de 50 Mp et un ultra grand angle de 8 Mp. Côté design, c’est un peu moins clinquant avec une finition en verre brossé, mais il reste agréable à l’œil et au toucher. Un bon compromis pour ceux qui veulent un bon téléphone sans se ruiner. Le 13R est affiché à 769 euros.