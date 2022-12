OnePlus 11 : une fuite dévoile toute la fiche technique quelques jours avant la présentation

Ce n’était plus qu’une question de temps avant que la fiche technique du OnePlus 11 ne se dévoile avant l’heure, c’est désormais chose faite grâce au leaker Evan Blass. Le smartphone proposera tout ce que l’on peut attendre d’un appareil premium de cette trempe, notamment un Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie 5000 mAh. On vous résume tout ce que l’on sait désormais sur le prochain flagship de la firme.

Alors que l’on connaissait déjà tout du design du OnePlus 11, sa fiche technique, elle, restait encore bien mystérieuse avant aujourd’hui. Pourtant, le lancement du smartphone approche à grands pas, puisque le constructeur a calé sa présentation au 4 janvier prochain pour le marché chinois. Fort heureusement, le leaker Evan Blass est venu à la rescousse en dévoilant les caractéristiques complètes du prochain flagship de la firme.

Sans grande surprise, on retrouvera donc un processeur Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X. Pour le stockage, les utilisateurs pourront compter sur 256 ou 512 Go de mémoire UFS 4.0. Le OnePlus 11 présentera également un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition QHD+ de 1440 x 3216.

Découvrez la fiche technique complète du OnePlus 11 avant l’heure

Le tout sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge impressionnante de 100W, comme l’avait précédemment mentionné une autre fuite. Enfin, ce sera Sony qui se chargera de la partie photo avec son capteur principal IMX890 de 50 MP, qui se trouvera aux côtés d’un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP avec un zoom optique x2. Le module photo sera de nouveau signé Hasselblad.

Le capteur selfie sera quant à lui de 16 MP. Le OnePlus 11 aura une certification d’étanchéité IP54. Le smartphone sera livré avec ColorOS 13.0, la dernière version de la surcouche basée sur Android 13, le tout en deux coloris : vert et noir. En outre, la boîte comprendre une coque protectrice, un extracteur de carte SIM, un manuel, un chargeur et un câble USB-C. Pour rappel, le smartphone sera disponible en France un mois plus tard, le 7 février 2023.