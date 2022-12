OnePlus 11 : oups, la marque vante les mérites de son flagship à l’aide d’un iPhone

Cela fait maintenant plusieurs années que OnePlus est arrivé sur le marché des smartphones, mais cela n’empêche visiblement pas les employés du fabricant chinois d’utiliser des appareils de la concurrence.

Il y a quelques jours, le célèbre youtubeur MKBHD a publié sa vidéo annuelle Smartphones Awards, dans laquelle il présente ses smartphones préférés, triés dans plusieurs catégories. Alors que le Google Pixel 7 a remporté le prix du meilleur smartphone, le OnePlus 10T s’est vu remettre le trophée de la plus grande déception de l’année.

En réponse à la vidéo, OnePlus a demandé au créateur sur Twitter comment il pouvait récupérer son prix, tout en ajoutant qu’ils promettaient de sortir un bien meilleur appareil l’année prochaine, le OnePlus 11. Pour rappel, le smartphone haut de gamme sera présenté dès le 4 janvier prochain en Chine, après quoi il arrivera le 7 février en France.

Le community manager de OnePlus utilise un iPhone

Plusieurs internautes ont remarqué grâce au tweet du fabricant chinois que l’employé en charge des réseaux sociaux utilisait un iPhone. Sous le tweet, on pouvait retrouver la mention « via Twitter for iPhone ». Il s’agit d’une fonctionnalité qu’Elon Musk a récemment décidé de supprimer petit à petit de la plateforme, mais certains utilisateurs peuvent toujours voir de quel smartphone a été envoyé un tweet. Nous ne devrions donc bientôt plus avoir l’occasion de remarquer de telles erreurs à l’avenir.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle erreur se produit. Il n’est pas rare de voir des employés d’un fabricant de smartphones utiliser les appareils des concurrents, mais certains internautes utilisent toujours cette occasion pour se moquer. Récemment, c’est le compte de Google qui avait publié un tweet depuis un iPhone.

Généralement, tous les fabricants de smartphones utilisent à un moment ou à un autre les appareils d’autres constructeurs pour s’inspirer de leurs fonctionnalités, ou tout simplement pour s’assurer que leurs propres appareils sont tout aussi intéressants. Même le PDG et confondateur de Huawei avait admis acheter des iPhone à sa famille. On rappelle que cela ne veut pas forcément dire que les employés préfèrent les smartphones concurrents aux appareils de leur propre marque.