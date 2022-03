OnePlus 10 : une photo volée nous dévoile un premier aperçu du smartphone

Le OnePlus 10 Pro était l’un des smartphones les plus attendus de 2022, et il semble que le fabricant soit sur le point de dévoiler un nouveau modèle de la série, le OnePlus 10. On sait déjà à quoi devrait ressembler le smartphone.

Lorsqu’il avait lancé sa nouvelle génération de smartphone au mois de janvier dernier, OnePlus n’avait présenté qu’un modèle haut de gamme, le OnePlus 10 Pro. Contrairement aux années précédentes, le smartphone n’était accompagné d’aucun modèle “classique” avec une fiche technique plus modeste, mais cela pourrait bientôt changer.

Sur Weibo, un internaute nommé “Je suis Fat Chuan” a dévoilé une photo volée nous donnant un premier aperçu d’un smartphone de OnePlus qui n’a pour l’instant pas encore été commercialisé, et il se pourrait bien qu’il s’agisse du OnePlus 10.

Que sait-on du OnePlus 10 ?

D’après les images relayées sur Weibo, le OnePlus 10 devrait être disponible dans au moins deux coloris : noir et blanc. Celui-ci n’héritera pas du module photo carré du OnePlus 10 Pro, mais plutôt d’un module photo rectangulaire plus classique. On peut voir qu’il abrite un énorme capteur, mais on ne sait pour l’instant pas exactement de combien d’objectifs il sera équipé au total.

Au dos du smartphone, on remarque également les mentions obligatoires qui doivent être inscrites sur les modèles européens, ce qui laisse présager qu’il s’agit d’un modèle qui arrivera en France. A l’avant, le smartphone devrait se contenter d’un écran légèrement plus petit avec une définition FHD+.

Tout comme le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10 devrait être propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1, mais OnePlus pourrait également opter pour le nouveau MediaTek Dimensity 9000 que l’on retrouve sur une des variantes chinoises de l’Oppo Find X5 Pro.

En plus de son OnePlus 10 classique, on sait que le fabricant chinois travaille également sur un modèle encore plus performant, le OnePlus 10 Ultra. Ce dernier aurait la particularité d’être doté d’un périscope, une première sur un smartphone de OnePlus. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez aller découvrir notre prise en main du OnePlus 10 Pro à l’occasion du MWC de Barcelone.

Source : Weibo