OnePlus : un smartphone pliable en trois en préparation ?

OnePlus travaillerait-il sur un smartphone pliable d'un nouveau genre ? D'après un brevet récemment déposé par la marque, le constructeur développerait un smartphone capable de se plier en trois grâce à l'utilisation de deux charnières.

On le sait, OnePlus ne cache pas ses ambitions de rejoindre Samsung, Huawei ou encore Motorola sur le marché des smartphones pliables. Le constructeur avait déjà teasé l'arrivée d'un appareil pliable en août 2021, mais l'annonce semblait peu crédible en de nombreux points.

Ce brevet en revanche nous en apprend nettement davantage sur les plans de l'entreprise dans ce domaine. En effet, OnePlus vient de déposer un brevet auprès du WIPO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour un tout nouveau smartphone pliable. Les différents documents déposés par le constructeur décrivent un appareil pliable capable de se plier en trois grâce à l'utilisation de deux charnières.

De cette façon, il serait possible de poser le smartphone en triangle, une partie de l'écran étant alors utilisée comme socle. Cette disposition a du potentiel, pour jouer en multijoueur par exemple ou regarder une série à deux. D'après les dires de OnePlus, des aimants activés par un curseur mécanique permet de maintenir la position des charnières et d'éviter qu'elles ne s'affaissent dans les différentes configurations.

OnePlus envisage à son tour un smartphone pliable à double charnière

Si vous êtes curieux de découvrir ce à quoi pourrait ressembler cette appareil pliable made in OnePlus, sachez que nos confrères du site LetsGoDigital ont dessiné plusieurs modèles 3D grâce aux informations glanées dans les documents du constructeur. Notez que OnePlus n'est pas le premier fabricant à avoir eu cette idée de smartphone pliable en trois.

En effet, TCL avait dévoilé un concept similaire en mars 2020. Baptisé Tri-Fold, ce prototype abritait lui aussi deux charnières permettant de plier l'appareil comme un Z. Totalement déplié, le smartphone se transformait en tablette de 10″ en définition 3K. Replié, il devenait un smartphone 6,65″ de ratio 20.8:9.

Encore une fois, il ne s'agit que d'un brevet et rien ne dit que OnePlus exploite ces idées pour commercialiser un nouveau produit. D'autant que le constructeur doit avoir conscience de deux points essentiels : ajouter une charnière supplémentaire ne fera qu'introduire un autre point de défaillance, tandis que le prix augmentera forcément. Et quand on voit le prix des smartphones pliables actuels…

Source : LetsGoDigital