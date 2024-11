One UI 7 : vous pouvez déjà télécharger les nouvelles applications Samsung, voici comment

One UI 7, dernière version de la surcouche Android de Samsung, n'est pas encore sortie. Pourtant plusieurs applications spécifiques sont déjà disponibles en téléchargement.

À une époque pas si lointaine, les détenteurs d'un smartphone Samsung n'étaient pas spécialement emballés à l'idée d'une mise à jour de sa surcouche logicielle. TouchWizz n'avait en effet pas très bonne réputation. Puis est arrivé One UI. Le constructeur sud-coréen a fait table rase du passé pour proposer enfin une expérience agréable par dessus Android. Nous attendons en ce moment One UI 7.0, basé sur Android 15. La mise à jour serait déployée en version stable à partir de février 2025 selon les dernières rumeurs.

Il est possible de s'en faire une idée assez précise dès maintenant cela dit. Plusieurs vidéos montrent en effet à quoi va ressembler la surcouche des mois avant sa sortie. Celle-ci dévoile une nouvelle interface et une navigation plus fluide par exemple, tandis qu'une autre révèle des changements inspirés d'iOS. Et si vous êtes vraiment impatients, sachez que vous pouvez essayer quelques applications de One UI 7 tout de suite.

Téléchargez ces applications Samsung One UI 7 dès maintenant

L'internaute Gerwin van Giessen a réussi à mettre la main sur plusieurs applications Samsung présentées comme des versions spécifiques à One UI 7.0. Il en a uploadé plusieurs sur le site apkmirror ou bien via un autre système de partage et tous les liens dont disponibles sur son profil X (Twitter). On trouve actuellement Samsung Kids, le calendrier, le dictaphone, et Reminder. Le leaker arrive aussi à voir l'horloge et la calculatrice, mais ne peut pas les télécharger.

Lire aussi – One UI 7.0 : voici un aperçu du nouvel écran de verrouillage imaginé par Samsung

Notez qu'il faut un smartphone Samsung sous Android 13 minimum pour le calendrier, et sous Android 14 pour les autres applis. Gardez également en tête qu'il s'agit de programmes non officiels. Ils peuvent présenter des bugs potentiellement pénibles, allant dans le pire des cas jusqu'à empêcher le bon fonctionnement du mobile. Certes, Gerwin van Giessen les a testé avant de les mettre à disposition, mais cela reste un pari que vous devez prendre en toute connaissance de cause.