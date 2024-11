Cette vidéo fuitée de Samsung dévoile des fonctionnalités copiées à Apple pour One UI 7, sa future grosse mise à jour

Samsung prépare l’arrivée de One UI 7, une mise à jour qui promet des nouveautés intéressantes. Une vidéo fuitée révèle des animations plus rapides et un panneau de contrôle revisité. Cette refonte semble s’inspirer directement de certains éléments d’iOS d'Apple.

La mise à jour One UI 7 est très attendue, et son déploiement semble enfin se préciser. Selon des fuites, le programme bêta devrait démarrer dès début décembre avec la série Galaxy S24. La bêta publique s’étendra sur deux mois avant une version stable prévue pour février 2024. En plus des derniers modèles de Galaxy, Samsung prévoit de l’intégrer sur une large gamme d’appareils, y compris les séries A et les tablettes Galaxy Tab. Des détails visuels sur cette surcouche ont également émergé qui révélent une refonte subtile du design, comme des logos retravaillés pour les applications principales et l’ajout d’une nouvelle application Cloud dédiée au stockage en ligne.

Une vidéo récemment divulguée offre un premier aperçu des améliorations majeures de One UI 7. Parmi celles-ci, un panneau rapide redessiné, des animations plus fluides et une interface modernisée rappellent fortement l’approche d’iOS. Ces nouveautés, bien que retardées par des ajustements de développement, visent à rendre la navigation plus fluide et à simplifier l’utilisation des appareils Galaxy.

One UI 7 adopte des éléments visuels inspirés d’iOS pour une interface modernisée

Dans la dernière fuite, le panneau rapide de One UI 7 se distingue par un design en bulles, similaire à celui d’iOS. Les réglages rapides comme le Wi-Fi et le Bluetooth s’affichent en haut sous forme de boutons marqués, tandis que d’autres options, comme le mode avion ou la lampe torche, sont regroupées dans un rectangle arrondi. Samsung permettrait de personnaliser ces paramètres en ajoutant ou supprimant des icônes, bien qu’il reste à voir si les utilisateurs pourront les redimensionner ou les réorganiser comme sur iOS 18.

D’autres fonctionnalités notables incluent le Now Bar, une alternative au Dynamic Island d’Apple, et des widgets interactifs sur l’écran de verrouillage. Un lecteur multimédia redessiné et des animations plus rapides complètent le tableau. Samsung semble vouloir s’inspirer des meilleurs éléments d’iOS tout en conservant l’identité visuelle de One UI. Avec cette mise à jour, le géant coréen ambitionne de renforcer l’attractivité de ses smartphones et de répondre aux attentes des utilisateurs à travers une interface plus moderne et dynamique.

https://twitter.com/Jukanlosreve/status/1860579794011980271