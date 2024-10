Cette vidéo dévoile One UI 7.0, le prochain OS de Samsung, des mois avant son lancement

Une vidéo surprise a révélé la nouvelle interface One UI 7.0 sur un Galaxy S24 Ultra avant sa sortie officielle. Cette fuite montre les premiers aperçus d'Android 15 et des nouveautés de l'interface Samsung, avant même son lancement prévu l'année prochaine.

Début octobre, lors de la conférence des développeurs Samsung (SDC) aux États-Unis, un prototype de Galaxy S24 Ultra tournant sous One UI 7.0 a été aperçu. Ce modèle, fonctionnant sous Android 15, a offert un premier aperçu des changements apportés par la marque à son interface. Récemment, un YouTuber a pu mettre la main sur cet exemplaire et a publié une vidéo en haute définition qui dévoile en détail les nouvelles fonctionnalités de cette version.

Parmi les nouveautés les plus marquantes de cette version, la fonctionnalité “Autopilot AI” attire l'attention. Cet outil permet d'automatiser certaines tâches courantes en utilisant l'intelligence artificielle pour anticiper les besoins de l’utilisateur. Par exemple, il peut ajuster automatiquement les réglages en fonction des habitudes de chacun, comme activer le mode silencieux pendant les réunions. Bien que ce ne soit pas la seule innovation de One UI 7.0, cette fonctionnalité pourrait séduire ceux qui recherchent une interface plus intuitive.

One UI 7.0 introduit Autopilot AI pour des actions automatiques sur le Galaxy S24 Ultra

Dans cette vidéo, on peut observer quelques changements visuels et des ajustements de fonctionnalités. L’interface a été repensée pour offrir une navigation plus fluide, tout en intégrant les nouvelles possibilités d’Android 15. La gestion des notifications a été améliorée. Elle permet de mieux organiser les alertes en fonction des préférences des utilisateurs. Ces premières images montrent également une évolution dans les options de personnalisation de l'écran d'accueil et des thèmes, qui ont toujours été un point fort de l'interface One UI de Samsung.

Le Galaxy S24 Ultra, qui bénéficie de ces nouveautés, est l'un des premiers à recevoir ces tests internes de One UI 7.0. Cependant, il est attendu que cette interface soit déployée sur d'autres modèles phares de la marque, comme le Galaxy S23 et les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, au fur et à mesure de la phase de bêta publique prévue pour début 2025. Cette version d'Android apporte des optimisations et de nouvelles fonctionnalités, avec une interface plus fluide et une meilleure réactivité.