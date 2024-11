One UI 7 : on sait peut-être quand Samsung va déployer la mise à jour sur les smartphones Galaxy

Samsung s'apprête à déployer sa prochaine mise à jour majeure, One UI 7.0, et une nouvelle fuite vient de révéler le calendrier détaillé de son déploiement. Cette information tant attendue par les utilisateurs Samsung clarifie peut-être enfin les plans du géant coréen pour 2024.

Selon des sources de @FamilyTaes sur X, qui semble bien informé, le programme bêta public de One UI 7.0 débuterait dès la première semaine de décembre avec la série Galaxy S24. Le déploiement serait initialement limité à certaines régions, avant de s'étendre progressivement. La série Galaxy S23 rejoindrait le programme deux à trois semaines plus tard, marquant la deuxième phase du déploiement.

Le programme bêta devrait s'étendre sur environ deux mois, avec une version stable prévue pour février 2024. Point important à noter : si la série Galaxy S22 reste en suspens concernant son accès à la bêta, il est déjà confirmé que les Galaxy S21 n'y auront pas droit.

Samsung va mettre à jour plusieurs dizaines de smartphones

Une liste impressionnante de dispositifs compatibles a également été dévoilée, comprenant non seulement les smartphones phares récents, mais aussi de nombreux modèles de la série A et les tablettes Galaxy Tab. La mise à jour concernera également de nombreux appareils de la gamme pliable, du Z Flip3 au récent Z Fold6.

Le prochain Galaxy S25, dont la présentation est attendue le 22 janvier, devrait être livré directement avec One UI 7.0. Cette information suggère que Samsung accélère son cycle de développement pour tenir ses promesses en matière de mises à jour.

Parmi les appareils éligibles, on trouve notamment toute la série A récente (du A14 au A73), l'ensemble des Galaxy S depuis la série S21, et une large gamme de tablettes incluant les Tab S8, S9 et leurs différentes déclinaisons. Comme toujours, l’un des points forts de Samsung et son long suivi logiciel, ce qui permet de garder son smartphone Galaxy de nombreuses années. On sait d’ailleurs déjà que les modèles de milieu de gamme bénéficieront d’un suivi de pas moins de 6 ans.

Il convient toutefois de noter que ce calendrier reste sujet à modifications, Samsung ayant l'habitude d'ajuster ses plans en fonction des retours utilisateurs et des éventuels problèmes techniques rencontrés durant la phase de test.