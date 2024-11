Votre Samsung Galaxy devient plus sûr que jamais avec One UI 7.0 et ses trois nouvelles options de blocage

Samsung s’apprête à lancer One UI 7.0, une mise à jour qui inclut des améliorations importantes en matière de protection. Cette nouvelle version de l’interface promet des options avancées pour mieux sécuriser les appareils Galaxy, en renforçant les outils de sécurité existants et en ajoutant de nouvelles couches de protection.

Avec les menaces numériques en augmentation et en constante évolution, la sécurité est devenue une priorité pour les utilisateurs de smartphones. Les marques redoublent d’efforts pour protéger les données personnelles et prévenir les intrusions. Samsung, à travers son interface One UI, propose régulièrement des améliorations pour renforcer la sécurité des appareils Galaxy et répond par la même occasion aux attentes des utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Samsung s’apprête à lancer One UI 7.0, qui apportera des nouveautés à Auto Blocker, une fonctionnalité déjà enrichie dans la version 6.1.1 de One UI. Cette dernière offre un mode de “Restrictions Maximales” visant à empêcher certaines actions, notamment de la part d’applications administratives et de profils de travail. Mais avec la version 7.0, cette fonctionnalité sera encore étendue pour offrir une sécurité renforcée. Elle apportera des protections supplémentaires contre des accès potentiellement risqués et non autorisés.

One UI 7.0 introduit des options de blocage supplémentaires pour sécuriser les smartphones Samsung

D’après le journal des modifications de l’Auto Blocker (version 1.1.00.28), trois nouvelles options de sécurité viendront enrichir le mode de Restrictions Maximales dans One UI 7.0 : le blocage des connexions USB, des réseaux 2G et des reconnections automatiques aux réseaux Wi-Fi non sécurisés.

Par exemple, le blocage des réseaux 2G vise à éviter l’exploitation d’un réseau peu fiable qui pourrait permettre à des hackers d’accéder aux données de l’utilisateur, car ces réseaux anciens sont vulnérables à l’interception des communications. Avec ce type de fonctionnalité, Samsung protège mieux les utilisateurs contre les attaques possibles, même dans des environnements publics ou non sécurisés.

Le blocage des connexions USB, déjà disponible, pourrait également être optimisé pour empêcher davantage de connexions externes indésirables, en limitant par exemple l’accès aux périphériques inconnus. Avec ces nouveaux ajouts, Samsung continue de positionner ses Galaxy comme des appareils parmi les plus sécurisés sur le marché. La version beta de One UI 7.0 devrait être lancée dans les prochaines semaines, avec un déploiement officiel prévu début 2025.

