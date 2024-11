One UI 7.0 : voici un aperçu du nouvel écran de verrouillage imaginé par Samsung

Les fuites sur One UI 7.0 se poursuivent avec de nouvelles images de l'écran de verrouillage de la prochaine surcouche de Samsung. Au programme, de nouvelles options de personnalisation plutôt appréciables.

Depuis quelques mois, les fuites concernant One UI 7.0 s'enchaînent à vitesse grand V. Et si on attend toujours une présentation officielle en bonne et due forme, on en connaît déjà pas mal sur la future surcouche basée sur Android du constructeur.

On sait notamment que les Galaxy S25 seront sans surprise les premiers à en bénéficier à leur sortie prévue au premier trimestre 2025. De nombreux appareils des précédentes générations vont également en profiter à court terme. On retrouve notamment dans la liste des smartphones éligibles toute la série A récente (du A14 au A73) et l'intégralité des Galaxy S depuis la série 22. Plusieurs tablettes sont aussi concernées, comme les Tab S8, S9 et leurs différentes variantes.

Bien entendu, One UI 7.0 va inclure de nombreux changements sur l'interface utilisateur. Nos confrères d'Android Authority ont d'ailleurs partagé de courtes vidéos où l'on a pu voir certaines nouveautés en action. Les activités en cours vont par exemple s'afficher dans une fenêtre sous forme de pilule en bas de l'écran. Le panneau des notifications fait aussi peau neuve, puisqu'il abrite maintenant deux colonnes : l'une dédiée aux notifications, l'autre aux paramètres d'accès rapide.

Un bref aperçu de l'écran de verrouillage à la sauce One UI 7.0

Et en ce jeudi 28 novembre, on a pu avoir un bref aperçu du design de l'écran de verrouillage sous One UI 7.0. En effet, le leaker Tarun Vats a partagé sur X des images de ce qui semble être le “Lock Screen” de la future surcouche de Samsung.

Parmi les changements les plus notables, on remarque que les widgets s'affichent désormais en forme de pilule (ici, la météo du jour et la batterie restante sur vos appareils connectés). On imagine qu'on pourra ajouter d'autres widgets à sa convenance.

A lire également : Cette vidéo fuitée de Samsung dévoile des fonctionnalités copiées à Apple pour One UI 7, sa future grosse mise à jour

Grâce à une autre image partagée par l'insider, on découvre également d'autres options de personnalisation pour l'horloge sur l'écran de verrouillage. Les utilisateurs pourront visiblement modifier le style de l'horloge avec différentes couleurs et polices. On pourra aussi ajuster la taille du widget.

Pour rappel, on ne connaît pas encore le calendrier détaillé du déploiement de One UI 7.0. Mais d'après de récentes déclarations du leaker réputé @FamilyTaes, le programme de bêta public devrait débuter dès la première semaine de décembre. On sera donc bientôt fixé.