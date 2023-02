One UI 5.1 vide toujours la batterie des Galaxy S22, attendez avant de faire la mise à jour

Samsung a commencé à déployer One UI 5.1 dans le monde entier. La surcouche logicielle basée sur Android 13 est désormais disponible sur les Galaxy S20, S21, S22, Z Fold 4, et Z Flip 4. Elle ne règle pas certains problèmes apparus dans la version précédente.

Selon Samsung, « la surcouche logicielle OneUI 5.1 devrait présenter une interface plus attrayante visuellement, avec de nouvelles fonctionnalités […] pour une expérience globalement plus pratique ». Nombre d’utilisateurs ne sont pas de cet avis. La mise à jour du firmware basé sur Android 13 règle certains des problèmes soulevés avec la version 5.0, mais elle semble en créer de nouveaux.

Des clients ayant effectué la mise à jour vers la surcouche One UI 5.1 pour leur smartphone Galaxy constatent des problèmes de fonctionnement rédhibitoires. Bien que soulevé à la sortie de OneUI 5.0, le problème de consommation excessive du Galaxy S22 n’a pas encore été réglé. Malgré l’update, les smartphones sont toujours aussi énergivores.

Les Galaxy S21 et S22 surchauffent à cause du passage à OneUI 5.1

Si l’on en croit un membre de Reddit, la montée en température pourrait être due au Samsung Keyboard, le clavier natif implémenté par la surcouche. Pour une raison encore inconnue, ce dernier consomme plus d’énergie qu’avant. La solution la plus simple serait, selon le SAV de Samsung, de vider le cache et d’effacer les données de l’application et de redémarrer leur smartphone. D’autres utilisateurs se plaignent de l’absence de certaines outils de retouche, des fonctionnalités photo disponibles sur les Galaxy S23, mais qui font cruellement défaut sur les appareils plus anciens.

Par ailleurs, certaines fonctionnalités fonctionnent mal, voire pas du tout. Pour certains, la palette de couleurs est inutilisable, ce qui rend toute personnalisation de l’écran d’accueil impossible. Pour d’autres, ce sont les routines de l’assistant Bixby qui ne fonctionnent plus. Un bug bien plus gênant affecte certains utilisateurs de Galaxy S21 ou S22 : ils ne peuvent plus ni configurer et ni utiliser Google Wallet, ce qui les empêche d'effectuer des paiements sans contact avec leur smartphone.

Source : Android Authority