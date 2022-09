Google Wallet : impossible de payer en sans contact chez certains utilisateurs

Google Wallet est revenu d'entre les morts en juillet 2022 pour remplacer progressivement Google Pay et devenir la principale application de paiement du géant américain. Malgré tout, cette reprise d'activité est entaché par un bug plutôt gênant concernant la fonctionnalité Top-to-Pay.

Depuis juillet 2022, Google Wallet a commencé à remplacer progressivement Google Pay sur les smartphones Android. Après plusieurs années d'absence, la firme de Mountain View a en effet confirmé le retour de Google Wallet lors de la Google I/O 2022.

Faisant désormais office de principale application de paiement, Google Wallet permet également de stocker vos documents importants et moyens de paiement au format numérique comme vos cartes bancaires, vos cartes d'identité et d'abonnements ou même votre certification de vaccination contre la Covid-19.

Et avec la fonctionnalité Top-to-Pay, il est même possible de payer vos achats en magasin en sans-contact (via la technologie NFC embarquée de votre smartphone). Seulement, il y a visiblement un problème avec cet outil. En effet, de nombreux utilisateurs expliquent sur Reddit avoir rencontré un message d'erreur lors de leur dernière tentative pour payer leurs achats avec Tap-to-Pay de Google Wallet.

Google Wallet : un bug provoqué à cause d'une nouvelle API ?

Au moment de payer, le message d'erreur suivant apparaissait : “Votre appareil ne répond pas aux normes de sécurité. Vous ne pouvez pas payer en sans contact avec cet appareil. Il peut être rooté ou bien utiliser un logiciel non certifié. Contacter le constructeur de votre appareil ou visitez l'assistance Google Wallet pour plus d'informations”.

Or, comme le précisent les utilisateurs concernés, ils n'ont pas rooté leur smartphone. Selon nos confrères d'Android Police, le souci pourrait venir de l'API utilisée par Google pour garantir la sécurité de la transmission des données importantes, comme les numéros de carte bancaire lors des paiements.

Alors que Google utilisait jusqu'alors l'API Safety Net, de récents rapports assurent que la firme a choisi d'opter pour une autre API baptisée Play Integrity. Visiblement, les problèmes précédemment cités seraient donc causés par un bug dans la dernière API. Pour l'instant, Google n'a pas fait de déclaration officielle sur le sujet et il est difficile de connaître l'ampleur des dégâts (le nombre de personnes concernés) ou si un correctif doit arriver prochainement.

Source : Android Police