One Piece sur Netflix : un nouveau trailer dévoile des scènes classiques de l’anime recréées en live-action

Juste à temps pour le One Piece Day, une nouvelle bande-annonce de la prochaine série live-action One Piece de Netflix est arrivée. Le trailer de la série Netflix est accompagnée de nouvelles images montrant des scènes classiques de l'anime.

Netflix vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de One Piece, son adaptation en prise de vue réelle basée sur la série de mangas d'Eiichiro Oda la plus vendue de l'histoire du Japon. Après un premier trailer au mois de juin qui promettait déjà une adaptation live-action fidèle au manga, Netflix vient de rassurer les fans avec une nouvelle bande-annonce remplie de scènes tirées de l’anime.

Le trailer nous en dit aussi un peu plus sur le voyage de l'équipage que ce que nous avons déjà vu, notamment sur le navire et le drapeau du Chapeau de Paille. Nous avons également un aperçu des méchants qu'ils rencontreront au cours de la saison.

La bande-annonce de OnePiece dévoile tous les personnages à attendre

Alors que Luffy part à la recherche du trésor mythique de One Piece et qu’il se dirige vers la redoutable Grand Line, les choses vont devenir de plus en plus périlleuses pour la bande. Le trailer est l’occasion de découvrir Luffy, toujours aussi fort, affronter ses rivaux et montrer ses capacités extensibles caractéristiques.

Parmi les antagonistes présents cette saison, on retrouvera Buggy le Clown, l'utilisateur du Fruit du Diable, ou encore Arlong, l'homme-poisson. La série One Piece de Netflix sera menée par Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy, Mackenyu dans celui de Rorona Zoro, Emily Rudd dans celui de Nami, Jacob Romero Gibson dans celui d'Usopp, Taz Skylar dans celui de Sanji et Peter Gadiot dans celui de Shanks.

Les autres acteurs sont Morgan Davies (Koby), Ilia Isorelýs Paulino (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo), Jeff Ward (Buggy), McKinley Belcher III (Arlong), Vincent Regan (Garp), Alexander Maniatis (Klahadore), Steven Ward (Mihawk), Craig Fairbrass (Chef Zeff), Langley Kirkwood (Capitaine Morgan), Celeste Loots (Kaya) et Chioma Umeala (Nojiko).

Pour rappel, One Piece sortira sur Netflix le 31 août prochain, et comptera 8 épisodes. Cette adaptation semble prometteuse, puisqu’elle a déjà reçu l’éloge d’Eiichiro Oda lui-même. On vous laisse découvrir le trailer complet ci-dessous.